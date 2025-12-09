日前中共海航殲-15戰鬥機在日本西南離島空域攔截日本航空自衛隊F-15J引起日方反彈，這起事件表面上彷彿是日相高市早苗「動用集體自衛權」介入台海言論的餘波，其實是雙方先進軍事科技長年在東海的較勁已走向檯面化。

環顧中日兩國早在10年前即因「釣魚台國有化」與「東海防空識別區」的戰略舉措，將東海乃至東北亞的局勢增溫至二戰以來空前的局面。日本自衛隊基於「美日安保」的前提受到駐日美軍的技術條件保障，其中尤以電子戰系統的設置為典型，美日的電子戰力也必然呈現依存關係（電磁頻譜共用、美主導掌控日），等於明顯將中日在東海的電磁技術對抗拉高到空前程度。

廣告 廣告

當年由於中共軍備自主化智慧產權增加，為網羅更為完整的電磁頻譜系統，建立對抗乃至反制中共軍備的規律性準則，日本加大對中共軍備的電磁偵蒐力度便成為「美日同盟」必然的舉措，從關島、琉球、韓國起飛的各型電子戰飛機此起彼落，他們涵蓋高端電子信號對抗到高空影像情報判讀的一系列偵蒐行動。

而今中共的航空力量和技術實力早已脫離俄製系統窠臼，在電子戰技術已大幅躍進，但日本的F-15J僅部分進行了現代化改裝，幾乎全數部署在琉球那霸基地，反倒敦促了中共機隊對日機的偵察，以「釣魚」的策略誘使日機開啟系統，藉以探測收錄信號參數，破解日本在離島前線的陸空防空網。

現階段日本最具「防中」戰略價值者為鄰近西南各離島的奄美水道、先島海峽、宮古、石垣、與那國水道等。控制和爭奪海峽水道是空海一體化的重要任務，海航戰鬥機具有壓制對手的先發戰術地位，可以想見殲-15攔截日機是有備而來。

為有效配合美國西太平洋的第一島鏈封鎖戰略，日本海上自衛隊在此區域的重要基地、島嶼、海峽均建立先進嚴密的立體監視和情報蒐集網路，透過太空低軌衛星和美軍太平洋總部實行「即時聯結」，以便監視敵方動靜。

在中日美電磁權爭奪日趨激烈的同時，中共軍方必然企圖積極建立新一代足以反制美日電戰能力的管道，以增強其軍事實力。

而台灣位處東海戰略要衝之地位，周邊各國電子戰的高強度對抗不可能不對我國國防守備區，甚至於一般民航航班產生影響，為避免對價值不菲的精密裝備產生抑制作用，我國應主動積極擘畫因應，藉以加強軍用電子戰能力，發揮裝備應有性能與效果，以防禦任何來自國外的電子戰實作，維護本身的電磁頻譜安全。（作者為前空軍中將副司令）