中日硬槓燒到娛樂圈？近9萬網友連署抵制南韓女團aespa，要求她們退出紅白歌合戰節目

隨著日本與中國因台海議題升溫緊張局勢，繼旅遊、貿易領域之後，這股戰火似乎悄悄延燒至娛樂圈。韓國媒體發現，一項在日本發起的連署活動，強烈要求NHK電視台、將韓國人氣女團aespa從年底的紅白歌合戰名單中替除，只因其成員之一來自中國。根據報導，這份連署截至20日下午4時為止，已獲得8.9萬人支持。

《中央日報》報導提到，這項連署是在Change.org上發起，發起人要求日本放送協會禁止韓國大勢女團aespa出席，原定跨年夜播出的年度盛會、「第76屆紅白歌合戰」節目。連署發起人聲稱，紅白歌合戰是日本重要的官方活動，指責該女團成員缺乏正確「歷史認知」，假如官方忍讓這類言行，不僅會損害日本的國際形象，還會給廣島原爆的受害者帶來痛苦和傷害。

所謂的女團成員、其實這個連署的矛頭就是指向，aespa的中國籍成員寧寧（Ningning）。而且批評她的理由，其實並不是發生在最近，而是2022年一張曾在社群分享的照片，寧寧的燈飾造型、被指稱酷似原子彈爆炸的「蘑菇雲」，當時一度在日本社群引發強烈反彈。

幾乎所有支持連署的網友，都是衝著這一點而去，連署頁面下方留言寫道，「允許一位美化原爆的偶像，出現在深受原爆之苦的日本節目中，是不可接受的。」另一則留言則稱、讓這樣一位毫無悔意的成員，出現在全體日本人一年一度的慶典上，絕對不可原諒。

有日本網友發起連署，要求NHK踢掉韓國女團aespa，不允許她們參與年底紅白合戰節目。（翻攝自官網）

本應是單純的娛樂演出，卻受到日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）近期的鷹派言論，激起雙邊相對抵制和對抗的情緒。東京與北京互不相讓，各自都堅持己方立場，進而衍生出旅遊和海鮮進口禁令，而這股怒氣、如今正悄悄朝向另一個影響東亞多國市場的產業前進：影視娛樂。

除了這個針對aespa的網路連署，日本男團JO1原訂在中國舉行的粉絲見面會，近期無預警遭到取消，而且公司並未給出具體解釋，被外界解讀為、是中方的報復行動。

日本首相高市早苗11月7日在國會質詢時，向議員表示、一旦發生「台灣有事」狀況，也就中國出兵台灣，「是有可能觸發、日本現有體制下的存亡危機事態，根據現行法律，這有機會構成日本行使正當集體自衛權的理由。」

2025年10月28日，日本首相高市早苗在喬治華盛頓號航空母艦上對駐日美軍的付出表達感謝。（美聯社）

北京對此極度反感，由外交部做出強硬回應，痛批高市這些言論，就是在「干涉內政」，並隨即發布針對日本的旅遊警示，要求公民短時間內避免前往日本。

