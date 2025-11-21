中日硬槓燒到娛樂圈！aespa遭抵制上日本紅白 NHK高層急出面回應

娛樂中心／綜合報導

aespa爆發爭議。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引發中日關係緊張，在外交摩擦不僅急速降溫，娛樂文化層面衝突隨之升溫。日本NHK電視台日前公布跨年《第76回紅白歌合戰》出演名單，其中韓國女團aespa首度受邀登台，本應是韓流新勢力的榮耀時刻，卻因中國成員寧寧（Ningning）的一段舊貼文再度被挖出。引發網路連署活動抵制，現在人數已經超過8.5萬人。如今NHK電視台也回應了。

日本網友要求NHK撤除aespa演出資格。（圖／資料照）

2022年寧寧曾於社群分享一張「原子彈造型檯燈」照片，並附上文字「我買了一盞可愛的燈，你覺得怎麼樣？」該燈以重現廣島與長崎爆炸後的蘑菇雲為造型，遭批評「缺乏歷史敏感度」，當時曾引起中國與日本網友論戰，未料2年後再度被日本網友翻出。

廣告 廣告

就在NHK紅白名單公布後，日本網友氣炸社群平台X（前Twitter）湧現大批抗議留言，要求NHK撤除aespa演出資格。對此NHK媒體總局長山名啓雄於11月19日在定期記者會回應此事：「考慮到日中之間的情勢，我們希望她們能夠出場。」此外，NHK會長稻葉延雄也表示「希望能傳遞和平的訊息」。目前aespa以紅組登台表演的計畫不變。

更多三立新聞網報導

「于朦朧第二」郭俊辰傳被滅口！現身機場遭疑：范世錡化妝的替身

全家爆惡鄰「隨地大小便」！楊宗緯二度發聲不忍了 硬起來宣布提告

校方報案怒告「偷走」感謝狀！賓賓哥發千字長文道歉了：友人刻意隱瞞

盧秀燕轟白目硬幹！賓賓哥曬對話「遭校方打臉」道歉了：友人刻意隱瞞

