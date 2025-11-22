中日硬槓！大陸連取消日藝人活動 男星活動「突遭公安闖入」中斷

娛樂中心／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗近日在國會提及「台灣有事」相關論述，引起中國大陸方面強烈反應，陸續提出旅遊警告、暫停部分日本水產品進口等措施，使兩國關係急速緊繃。政治波動更延伸至文化娛樂領域。如今日本爵士鼓手本田珠也原定20、22日在北京與貝斯手鈴木良雄合作演出的場次也突然遭腰斬。

鈴木良雄活動突然被強制取消。（圖／翻攝自微博）

本田珠也在推特發文透露：「排練都做完，聲音狀態也達到最好，但公安突然來場，活動就此取消。」他無奈表示：「不只是我們，連工作人員、主辦方現場所有人都非常難過，市民真的毫無力量。」老牌喜劇公司吉本興業18日也宣布取消原訂在「第11屆上海喜劇節」舉辦的4場《吉本喜劇特別場》演出，該節目由間寬平、陣內智則等人氣藝人參與，已連續多年受邀，是兩國文化交流的重要活動之一。連人氣男團「JO1」也在17日宣布，原訂本月28日在中國舉辦的粉絲活動取消。



而先前日本國民流行雙人天團YUZU原訂於12月在香港、上海、台北三地展開亞洲新巡演「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」，也突然全面取消，許多網友也紛紛猜測是不是與近期日本首相高市早苗「台灣有事」說法有關，：「為什麼台北也被取消？」、「齊頭式平等？」、「難道又是中日外交因素搞的鬼？」、「已經準備好見面了，這感覺太扯！」

更多三立新聞網報導

哈孝遠回啦啦隊「啾啾貼圖」被抓包！妻轟沒邊界感：再過去就攝護腺了

金馬紅毯／首入圍男配角！黃鐙輝「百萬行頭」登場激喊 ：得獎會嚇傻

別以為只是疲倦沒關係！壯男突頭暈走路不穩 就醫檢查竟腦幹中風

粿粿、王子沒邊界感挨轟！熊熊突爆「同房過夜」人夫坤達：沒想太多

