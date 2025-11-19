中日磋商「北京官員手插口袋」！ 日網怒炸：失禮到極點

刻意釋出外交部司長劉勁松「手插口袋」輕蔑送客的畫面。（圖／翻攝自央視）





中日緊張的關係持續升溫，雙方的網友隔海開戰，官員也進行協商！結果如何？金井正彰急飛北京磋商，中共官媒趁機宣傳，刻意釋出外交部司長劉勁松「手插口袋」輕蔑送客的畫面，日本民眾看了拳頭都硬了，對北京的「外交失禮」感到憤怒，指責這樣的行為像小混混，痛批中國根本就是「黑道國家」。

兩人往大樓外前進，劉勁松將手擺在背後，自己走自己的路。金井正彰最後點頭示意後上車，劉勁松眼神帶有輕蔑不僅斜眼看人還微抬下巴。

中國微博網友重製影片片段：「教訓下屬的感覺，而那名日本局長（金井正彰），則微微佝僂著腰，臉上的表情相當侷促且難看。」央視旗下新聞頻道玉淵譚天，形容當下是日本官員低頭聽中方講話，更稱金井正彰「匆匆」離開北京，日本媒體人三木慎一郎直言，這是典型的中式內宣刻意營造日本被中國訓話。

這段影片立刻在日本網路炸鍋，網友紛紛開酸。嘲笑他的髮型像剛從產道出生，服裝像是昭和時期高中生。也有人批評劉勁松手插口袋，根本就像是小混混，更質疑這就是中國所謂的「面子」嗎，根本就是黑道國家，對他全方位吐槽。

朝日電視台記者：「看來局勢仍難以獲得解決。」

就怕沒人挺，中國駐日大使吳江浩，引用台灣前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱言論，指稱高市早苗的言論，危害台灣與人民，卻遭網友反嗆，中國沒資格代替台灣人發聲，更嗆「台灣是台灣」 而且「台日友好」。

同時有日本網友發現東京都港區公告欄貼著一張，模仿中國外交部發言人口吻，撰寫的公告，模仿中國用誇張「強硬」的「千萬不要」等字眼，教人如何用中華鍋炒飯，最後更署名炒飯粒粒分明發言人，嘲諷感爆表，這場北京不以禮待人，日本民間加倍奉還。

