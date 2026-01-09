中日稀土貿易現況受矚 日方籲確保供應穩定

【緯來新聞網】據外媒報導指出，中國已開始對日本企業實施更為嚴格的貿易限制，具體措施包括收緊、甚至停止審查出口至日本的「重稀土」及其下游關鍵產品「強力磁鐵」的許可證。此舉已引發國際產業鏈的高度關注，市場憂慮相關高科技製造業的生產穩定性將受嚴重影響。

（圖／翻攝自MP Materials ）

重稀土及磁鐵是現代工業不可或缺的戰略資源，廣泛應用於電動車馬達、精密電子設備、風力發電機及各類先進感測器。由於日本製造業長期高度依賴中國的稀土供應，此次出口許可審查的停滯，被視為對日本關鍵供應鏈的直接干擾。多間受影響企業反映，目前的通關程序與許可獲取難度已顯著增加，實質上導致了貿易量的萎縮。



針對此一經貿變動，日本內閣官房長官木原稔指出，稀土是全球供應鏈中極為重要的材料，維持其國際貿易的順暢進行具有不可替代的必要性，日本政府將持續密切追蹤事態發展。

