中日緊張下 中國多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

（中央社台北17日電）綜合日本共同社及中國媒體報導，儘管中國赴日旅遊人潮未見減少，但在中國官方相繼表態提醒公民近期避免前往日本的壓力下，中國多家大型旅行社已暫停銷售日本旅遊行程。即使已報名並付款，旅行社也已全額退款。

共同社報導提到，上述消息是由中國旅遊業界人士透露，但沒有提及是哪些大型旅行社停售了日本旅遊行程。不過報導直指，這些中國大型旅行社可能就是因應中國官方因日本首相高市早苗「台灣有事」說，接連提醒公民近期避免前往日本，採取了停售措施。

另據紅星新聞報導，南京一家旅行社16日表示，近期不會安排日本旅遊行程，且對於已報名參加赴日旅行團的客人，也已全額退還款項。

根據報導，中國另一家旅行社也發布影片，宣布已報名該旅行社的日本團但尚未成行者，均可獲得全額退費或更改行程。

高市早苗在國會發表「台灣有事」相關主張後，中方反彈激烈，中國外交部、文旅部先後在14日、16日公開提醒中國公民近期避免前往日本。而中國國航、南航、東航等3大國營航空公司15日更宣布，今年底前的日本線機票可免費退票或更改日期。

綜合日媒報導，針對高市早苗「台灣有事」說持續發酵，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今天前往中國，預計明天與中國外交部亞洲司長劉勁松等人會談，

屆時可能向北京當局表達，日本政府主張「台海和平與穩定很重要」的既有立場並未改變，即便雙方立場不同，也應避免影響人員交流。（編輯：邱國強/朱建陵）1141117