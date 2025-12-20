中日緊張不選邊站 美國務卿：堅定美日盟友關係、也和中國合作

美國國務卿盧比歐舉行年終記者會。路透社



中國和日本近日陷入緊張關係，外界持續關注美國立場是否出現變化。美國國務卿盧比歐週五（12/19）表示，美國仍堅定與日本、南韓等印太地區的盟友情誼，但同時也必須和中國持續合作關係。

盧比歐（Marco Rubio）週五在華府舉行年終記者會，有媒體提問中日近日的緊張情勢，以及向來被視為對中鷹派的他是否改變對中國的態度？

盧比歐首先回應表示，身為代表美國總統的最高外交代表，他和中國一直保持良好合作關係，雙方也有相當進展。他認為，中國無論過去或是未來，將始終是富裕且強大的國家，以及重要的地域政治影響力，「我們必須和他們發展關係，我們必須和他們打交道」。

至於中日之間的緊張情勢，他認為「這些緊張狀況先前早已存在」盧比歐接著說：「我們理解，這是在該區域必須加以平衡的動態之一。」

日本首相高市早苗上月初在國會答辯時發表「台灣有事」言論，引發中國政府激烈反彈並採取一連串反制和威嚇措施，包括在日本周遭和俄羅斯舉行聯合演習、雷達照射日本自衛隊戰機等。

盧比歐說：「日本是美國非常緊密的盟友…我們深信可以持續和日本維持強勁、堅定的夥伴關係同盟，同時也能在此前提下，找到和中國、中國共產黨和中國政府之間、具有建設性的合作方法。」

他同時強調，在美中為了因應全球性挑戰而須攜手合作下，不會影響或損害美國與日本、南韓、澳洲、紐西蘭和印度等印太盟友關係。

