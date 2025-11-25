中日緊張之際率團訪日 黃國昌：台灣要當區域和諧的橋樑

民眾黨主席黃國昌今天（25日）一早率青年團出訪日本時強調，「台灣不該成為衝突對立的中心，要當區域和諧的橋樑」。（圖／民眾黨提供）

中日關係緊張之際，民眾黨主席黃國昌今天（25日）一早率青年團出訪日本，進行為期4天的訪問交流。黃國昌會前受訪時表示，此行籌備已久，面對中日關係升溫、對立情勢加劇，他身為台灣第二大在野黨領袖，能理解中日存有不同史觀，有各自不同的民族情感，他呼籲各界勿激化衝突，應從區域穩定的角度尋求和平對話空間，「台灣不該成為衝突對立的中心或引信，要當區域和諧的平衡點與橋樑」。

針對中日關係緊張情勢逐漸升溫，黃國昌今天一早率團赴日交流，並在會前受訪時強調，台日向來友好，日本能源更高度仰賴台灣海峽運輸，因此日本對於台灣海峽的安全格外關注，而中國則因為歷史和長年領土爭議，使雙方互信陷入赤字，如今因為台灣議題導致對立升溫。

黃國昌呼籲，各界發言應冷靜，切勿刻意激化彼此矛盾，並強調「台灣不應該成為衝突的中心或引信，應該成為和諧的平衡點與橋樑」，他進一步表示，「區域要安全、台灣才能安全」，而民眾黨絕對會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。

此外，一同出行的台北市議員陳宥丞表示，台北市議會長期與日本各層級官員及議員保持互動，幾乎每個月都有日本參訪團來訪，民眾黨議員上任後也將過去赴日參訪的經驗，就缺工、缺料與交通治理等議題提出政策，他強調，這次率領青年團出訪，是延續市政層級的交流，希望從考察中思考如何面對台灣的超高齡就業與人工成本問題。

陳宥丞指出，即使國際情勢有變化，民眾黨仍認為市政與國際交流不能停，務實負責任地推動城市對話，而不是把國際議題當成政治操作或口號。他表示，此行會以最負責任的態度完成任務，返國後向社會清楚報告成果與下一步規劃，也期盼所有青年團成員平安順利、帶回亮眼成績。



