中日緊張之際訪中又訪日 李在明：不會介入爭端

（中央社台北13日電）韓國總統李在明今日訪日，將與日本首相高市早苗舉行會談。在中日關係持續緊張之際，外界關注剛結束對中國進行國是訪問的李在明態度。李在明接受NHK採訪時表示，不會介入中日的爭端。

日本共同社12日報導，韓國總統李在明13日訪問日本奈良縣，將與首相高市早苗舉行會談。在中國政府為抗議高市涉台言論而加強對日出口管制之際，預計會談將確認日韓在經濟安全領域的合作及日美韓三國合作的重要性。

李在明4日至7日剛剛對中國進行國是訪問。針對當前的中日對立，中國國家主席習近平在首腦會談上呼籲韓方站在「歷史正確一邊」。李在明展現出中立立場，維持與中日對立保持距離的謹慎態度。去年12月李在明曾提及發揮「調解」作用，但在本月7日的記者會上表示「現階段韓方能做的很有限」。

路透社12日報導，李在明接受日本放送協會（NHK）採訪時表示，「很明顯，中國國家主席習近平對日本在台灣問題上的立場持非常負面的看法。我認為這是中日之間的問題，我們不應該過多介入或干涉。」

韓國國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）9日表示，日韓領導人會面時可能會談及中日關係問題，但分析均認為，首爾不太可能選邊站。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150113