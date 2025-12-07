中日緊張之際 中俄睽違8年舉行第3次反飛彈演習

（中央社台北7日電）中日關係緊張之際，中國國防部宣布，中俄兩軍12月上旬在俄羅斯境內舉行第3次反飛彈聯合演習。中國國防部稱，「此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。上一次中俄反飛彈聯合演習是在2017年。

中國國防部6日晚間在官方微信公眾號發布上述消息。

這是睽違8年，中俄兩軍再次舉行反飛彈聯合演習。據先前報導，第2次反飛彈聯合演習在2017年12月於北京舉行，演習名稱為「空天安全-2017」。當時兩國軍方強調演習不針對第三方。其背景為美國在韓國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），引起中國強烈反彈。

第一次中俄反飛彈聯合演習則是2016年5月，在俄羅斯舉行「空天安全-2016」電腦推演反飛彈聯合演習。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京對這番表態強烈不滿，要求日方收回相關言論並祭出各種反制措施；日本政府則拒絕收回這項發言，兩國關係惡化。

中國外交部長王毅於當地時間2日在莫斯科出席中俄第20輪戰略安全磋商。中國外交部官網發布新聞稿指「雙方就涉日本問題進行戰略對表，達成高度共識」、「一致認為要…堅決抵制任何為殖民侵略歷史翻案的錯誤言行，堅決反擊法西斯主義、日本軍國主義捲土重來的圖謀，承擔起中俄作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任」。（編輯：廖文綺/陳妍君）1141207