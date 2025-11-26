中日緊張之際 在成都足球對戰 陸派特警防止衝突

一場在大陸成都舉行的足球賽，剛好是中、日兩國對戰，大陸派出「特警」到現場維持秩序。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

就在中日關係緊張之際，一場在大陸成都舉行的足球賽，剛好是中、日兩國對戰，為了防止雙方發生衝突，大陸派出「特警」到現場維持秩序，日本球隊跟球迷也用包車方式進出。所幸比賽以1:1踢成和局，沒有發生衝突。

一場在大陸成都舉行的足球賽，剛好是中、日兩國對戰，大陸派出「特警」到現場維持秩序。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

在中日關係緊張之際，大陸成都舉辦的一場足球國際賽引發高度關注，由於比賽涉及中日兩國隊伍對壘，大陸當局特別派出特警到現場維持秩序，防止可能發生的衝突。日本球隊及球迷則採取包車方式團進團出，以避免不必要的摩擦。儘管賽前氣氛緊繃，但比賽最終以1:1和局收場，現場並未出現任何衝突事件。此次足球賽反映了當前中日關係的敏感性，也展現了體育活動如何在國際緊張局勢中進行。

廣告 廣告

在四川成都體育館外，因近日中日關係緊張，原本普通的足球賽事氣氛變得異常緊繃。這場「亞冠精英賽」中日對戰，使大陸當局如臨大敵，出動大批警力駐守現場，防範可能發生的衝突。日本球隊和球迷也採取謹慎態度，全程依靠巴士團進團出，避免與當地民眾產生不必要的接觸。

日本駐中國使館在賽前已向日本球迷發出警告，建議他們在中國期間保持低調，避免與他人發生衝突。比賽結束後，大批警察依然在場外等候，確保日本球迷安全離場。一名TBS記者觀察到，比賽結束後，門口處有大批警察等待日本巴士出來，顯示安保措施十分嚴密。

儘管外界擔憂，一名球賽工作人員表示，成都的球迷表現得很熱血但有秩序，強調體育與政治應該分開看待。所幸比賽最終以1:1平局結束，現場沒有發生任何衝突事件。當前中日關係緊張的背景是中國不滿日本在沖繩部署飛彈。對此，日本防衛相小泉解釋，這項部署並非針對攻擊其他國家。作為回應，大陸除了抵制赴日旅遊外，還下令暫停從日本進口水產品。雖然這些措施對日本的整體影響有限，但日本水產業者表示，中國市場龐大，希望禁令能夠盡快解除。

更多 TVBS 報導

高市早苗：有責任與中國建立好關係 無立場認定台灣法律地位

沒中國人擋箭台人原形畢露？日歐吉桑挺「沒人討厭台灣」：故意貶低

賴清德吃壽司聲援高市早苗 國台辦：言行令人作嘔

大陸祭日本水產禁令 台商靠這一招守住高端料理招牌

