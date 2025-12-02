中日緊張加劇！中國報復下一刀要砍哪？ 專家曝「3大領域」恐遭重擊
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」言論，引爆中日外交危機，中國接連對日本採取報復動作，包括呼籲國民避免赴日旅遊、全面暫停日本水產品進口等。近日多位日本經濟學者警告，中國後續恐還會在在稀土出口、軟性內容封鎖及限制日企營運等領域祭出進一步制裁，若情勢升溫，恐將衝擊日本骨幹產業，加速企業撤離中國市場。
根據日媒《週刊郵報》報導，第一生命經濟研究所指出，中國下一階段可能採取3項措施，首先是限制稀土及相關產品出口，其次是封鎖日本動漫與電影等內容播放，最後還包括針對日系企業在中國境內的營運設限。專家直言，這種「政治判斷優先」的制裁模式與日本等民主國家的價值觀不同，只要被中國認定具敵意，便可能遭受經濟打擊，對日本企業發展形成長期風險。
報導也回顧，中日關係緊張並非首次。2012年日本將釣魚台國有化後，中國曾煽動民眾反日情緒，引發暴動及日系企業遭襲事件。如今情勢再度升溫，不少日企已選擇提前布局撤離。帝國資料銀行統計顯示，日本企業在中國據點數量自2012年高峰的1萬4,394家，降至2024年的1萬3,034家，12年間減少超過1,000家，包括三菱汽車終止引擎生產、本田關閉廣東工廠，以及伊勢丹關閉多處門市等撤退案例。
日本製企業更出現明顯轉向。日本製鐵宣布解散與中國寶山鋼鐵合資企業、縮減七成中國產能，同時強化印度、泰國及美國布局。經濟學者真壁昭夫指出，中國製造實力提升、勞動成本上升與市場變化，使日本企業面臨更激烈競爭；未來在半導體、零組件、車用電子等產業中，因中國風險而選擇撤離者將愈來愈多。然而他也提醒，撤出中國並不代表企業體質可自動改善，能否同步推動組織改革、提升營運效率，才是日本企業能否成功脫中、轉型升級的關鍵。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
更多FTNN新聞網報導
日中關係急凍！中國團客退訂潮擴大 日觀光業者估損至少4千萬日圓
中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼
中國喊話公民暫勿赴日 日前航空幕僚長直呼「歡迎」：陸客太多很困擾
其他人也在看
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
郭台銘長女出清鴻海持股！鴻海今守220元大關翻紅 分析師這樣看
鴻海（2317）創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲旗下公司出清鴻海持股，總計出脫5180張，預估可套現約11億元，震驚市場。不過，鴻海今日股價表現卻依舊持穩，雖一度翻黑不過卻迅速止穩，最高觸及225元、上漲1.3%。豐銀投顧分析師李世新則指出，5000張的量分散在一個月中，以鴻海的成交量來看影響極小，估計只會對短期造成心理波動，長線幾乎不會有任何的影響，短線多頭的重要防守點為220-222元區間。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 10
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 11
台積電回神！一度漲30元至1440元 股市名師：季線1390元最安全
台積電回神！今（2）日盤中一度上漲20元至1,435 元，專家指出，若投資人想布局，靠近季線約1,390 元的位置相對更具安全性。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 3
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 1
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
智慧樓宇與安控應用整合再下一城。台達電子工業（2308）與旗下子公司晶睿通訊（3454）於12月1日晚間同步公告，雙方董事會皆已通過股份轉換案，台達電將以每股現金100元、總金額約新台幣37.33億元的條件，收購晶睿剩餘43.12%股權，未來晶睿將正式成為台達電100%持有的全資子公司，並終止上市與公開發行。由於本次交易價格較公告前五個交易日的平均收盤價溢價約16.8%，消息一出即引爆市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
散熱族群起飛、權值看旺、軍工衝！10檔進場時機曝了
[Newtalk新聞] AI應用全面升溫、科技供應鏈加速擴產的背景下，市場焦點持續聚集在具備成長題材與明確營運能見度的個股。本周熱搜榜上，AI伺服器水冷散熱、先進材料與運算相關族群需求強勁，帶動奇鋐、台光電、雙鴻等領漲。 同時，台股權值股台積電、鴻海、台達電與聯發科各自受惠於先進製程、AI 基礎設施與國際合作題材，成為外資與法人關注重心。 另一方面，金融、軍工與風險股也出現明顯分歧，從玉山金的併購布局，到雷虎受惠無人機政策動能，再到商丞因財務壓力遭列為全額交割，漲跌幅表現差異擴大。 以下是國泰證期解析本周市場最受關注的題材與個股動態： 奇鋐 奇鋐指出AI伺服器水冷散熱需求強勁，目前估計訂單能見度已看到2028年、累計前三季EPS 32.25元，創歷史新高，明年新增越南廠產能預料持續推升業績。近期股價在10月下旬區間震盪，中長線投資人可於季線上分批承接。 台光電 台光電董事長董定宇表示，明年訂單滿手，並加速全球擴產，聚焦高階銅箔基板市場。台光電持續看好AI伺服器、交換器、邊緣運算等應用需求穩健成長，股價28日再創歷史新高，短期均線多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。 雙鴻 AI伺服器水冷散新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／比特幣暴跌6%嚇趴美股！台指期夜盤漲196點 台股今有望開紅
12月首個交易日，美股遭比特幣暴跌與日本股債雙殺衝擊，四大指數全面收黑。比特幣暴跌逾6%，跌破8.6萬美元關卡，重挫市場風險偏好，加密貨幣概念股同步下挫，拖累美股科技板塊走弱。不僅如此，日本債券殖利率飆升引發拋售潮，全球債市連動走跌，美債價格承壓，道瓊終場回落逾420點，中斷五連漲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
《台北股市》三大人氣千金股 外資護駕
【時報-台北電】千金族群人氣股行情重新啟動，摩根士丹利、麥格理證券分別升評聯發科（2454）與台光電（2383）至「優於大盤」，加上大和資本、摩根士丹利證券近期相繼力挺貿聯-KY（3665），拜國際機構法人站在加碼方，三大千金股11月28日全數上漲。 聯發科原本是高價股中表現最落後代表，上周股價一度破底至1,130元。好消息是，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，AI ASIC需求比預期更強，升評「優於大盤」，結束為時不長的中性偏保守看法，激勵國際資金11月21日一天就買超逾7,000張，股價絕地反攻，有望挑戰前波高點的1,545元，以及大摩賦予的1,588元推測合理股價。 詹家鴻認為，TPU需求強勁推升聯發科ASIC業務前景，看好2027年營收動能大幅上調，即便智慧機業務面臨短期壓力，但在TPU業務加持下，整體獲利預估仍有上行空間。大摩考量ASIC需求結構性成長，將聯發科中期成長率自原先的8％、調升至9％。 麥格理證券針對台光電表示，除1.6T交換器之外，最新供應鏈調查顯示，輝達Rubin中板、Rubin CPX模組與Rubin Ultra Kyber中板均將採用M9等級銅箔基時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉比特幣暴跌 道瓊回落超420點 中斷連5日漲勢
12 月首個交易日，比特幣暴跌逾 6%，跌破 86,000 美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊，美股主指週一 (1 日) 盡墨。在日本股債雙殺引發連鎖反應，賣壓擴散至全球債市，美債同步承壓走低。鉅亨網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
第一金投顧董座黃詣庭：台股明年上看3萬3 中小型股有望異軍突起
第一金（2892）旗下第一金證券今日（2）舉行2026年投資趨勢論壇，第一金投顧董事長黃詣庭表示，展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，預估指數明年有望挑戰31000點，高點約落在第四季，中小型股在具備基本面及題材支撐下，亦有異軍突起的機會。如果屆時經濟情勢更樂觀，甚至有望挑戰33000點；低點可能是25000點，應會出現在第二季。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
AI推升PCB與CCL全面升級 元大投顧：高階材料需求急升
財經中心／王駿凱報導AI晶片性能快速躍進，伺服器與網通設備的PCB與CCL材料規格加速升級，其中受益者為富喬、台玻以及南亞。其中僅有南亞收紅，富喬和台玻呈現回檔。民視財經網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
重返200元大關！「這檔」外資連買5日盤中衝半根 市場看好：ABF載板缺口爆增
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求帶動PCB規格升級，上游材料迎來缺貨潮，市場預期在BT載板漲價頻繁，ABF載板需求量也將大增，外資看好連續買超5...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國AI、雲端半導體可期！外資看好信驊受惠
[NOWnews今日新聞]股王信驊再度被外資看好，美系外資最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法，進入2026年...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI、軍工、鋼鐵三大題材輪動，短線資金追逐熱門股全解析
短線資金追逐的熱門股 篩選邏輯為: 週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。 週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
中華電信前進馬來西亞 於吉隆坡舉行子公司揭牌 深化東協布局再添重鎮
中華電信擴大東協市場布局，今（1）日由旗下新加坡子公司在馬來西亞成立「中華電信馬來西亞公司（Chunghwa Telecom Malaysia Sdn. Bhd.）」，並於吉隆坡舉行揭牌儀式。新據點將強化對在地台商及企業客戶的資通訊服務能量，成為中華電信深耕東協的重要里程碑。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話