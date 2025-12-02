中日緊張加劇！中國報復下一刀要砍哪？ 專家曝「3大領域」恐遭重擊

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」言論，引爆中日外交危機，中國接連對日本採取報復動作，包括呼籲國民避免赴日旅遊、全面暫停日本水產品進口等。近日多位日本經濟學者警告，中國後續恐還會在在稀土出口、軟性內容封鎖及限制日企營運等領域祭出進一步制裁，若情勢升溫，恐將衝擊日本骨幹產業，加速企業撤離中國市場。

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」言論，引爆中日外交危機。（圖/高市早苗X）

根據日媒《週刊郵報》報導，第一生命經濟研究所指出，中國下一階段可能採取3項措施，首先是限制稀土及相關產品出口，其次是封鎖日本動漫與電影等內容播放，最後還包括針對日系企業在中國境內的營運設限。專家直言，這種「政治判斷優先」的制裁模式與日本等民主國家的價值觀不同，只要被中國認定具敵意，便可能遭受經濟打擊，對日本企業發展形成長期風險。

報導也回顧，中日關係緊張並非首次。2012年日本將釣魚台國有化後，中國曾煽動民眾反日情緒，引發暴動及日系企業遭襲事件。如今情勢再度升溫，不少日企已選擇提前布局撤離。帝國資料銀行統計顯示，日本企業在中國據點數量自2012年高峰的1萬4,394家，降至2024年的1萬3,034家，12年間減少超過1,000家，包括三菱汽車終止引擎生產、本田關閉廣東工廠，以及伊勢丹關閉多處門市等撤退案例。

日本製企業更出現明顯轉向。日本製鐵宣布解散與中國寶山鋼鐵合資企業、縮減七成中國產能，同時強化印度、泰國及美國布局。經濟學者真壁昭夫指出，中國製造實力提升、勞動成本上升與市場變化，使日本企業面臨更激烈競爭；未來在半導體、零組件、車用電子等產業中，因中國風險而選擇撤離者將愈來愈多。然而他也提醒，撤出中國並不代表企業體質可自動改善，能否同步推動組織改革、提升營運效率，才是日本企業能否成功脫中、轉型升級的關鍵。

