中日緊張升溫打擊日觀光！中客想去受阻 兩敗俱傷

中日關係持續升溫，中國政府呼籲民眾限制赴日旅遊一周後，日本出現反對高市對台言論的聲音。（圖／美聯社）





中日關係持續升溫，中國政府呼籲民眾限制赴日旅遊一周後，日本出現反對高市對台言論的聲音。日本觀光業受到衝擊，巴士業者更因退訂潮，損失超過4千萬日元。中國遊客則因為航班大幅縮減，旅日計畫泡湯。中日關係緊張，影響雙方國民收活，恐怕造成兩敗俱傷。

大批群眾聚集在日本首相官邸前，配合著太鼓聲高喊高市首相不要煽動戰爭，以及立即撤回言論的口號，中日外交風暴持續延燒，日本國民也感受到了壓力。

抗議民眾：「高市發表的生存威脅情勢，及她所謂的戰爭準備內閣，是非常重大的問題，我們希望軍事擴張或武器出口不要擴大。」

中日關係緊張，首先衝擊的便是日本觀光業，中國外交部呼籲民眾暫緩赴日旅遊滿一週後，巴士公司也迎來退訂潮。

日本觀光巴士業者：「又有人退訂，退訂？」

來自中國遊客退訂的電話一通接著一通，東京巴士公司表示，短短5日內中國團客取消的訂單就超過60件，對於營收造成很大的打擊。

日本觀光巴士專員原田百合：「金額上大該有4000萬日元，大約損失了4000萬日元，12月到2月之間來的客人中，有5到6成是中國遊客。」

巴士業者所收到中國遊客退訂的理由，雖然有些是自願，有些卻是因為航班被官方取消，導致原本的日本行計畫泡湯，目前中國已經有9家航空公司大幅縮減航班，減少了超過70個對日航班，至於順利到達日本的中國遊客則認為。

中國遊客：「旅遊歸旅遊，政治歸政治。」

抱持著你限制你的，我玩我的這種心態，富士山還是充斥著中國遊客，大家開心拍照，看起來絲毫不受禁日令影響。

ANN記者vs中國遊客：「聽說中國有發佈，對日本旅行的自我限制，你會擔心嗎？完全不擔心，來這裡玩很開心。」

採訪中說遊日開心，臉部還要打馬賽克，恐怕是擔心自己太享受日本行，有損中國的面子。

