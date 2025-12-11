中日緊張升溫持續交鋒 高市喊要「盡速見川普」

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





中國與日本關係緊張，中國外交部最新又再度提醒中國民眾，表示因為最近日本的強震多，呼籲中國公民要避免前往日本，另外，中國的軍事行動不斷，先是派航母「遼寧艦」艦載機，對日本自衛隊戰機雷達照射長達半小時。後來中俄15架軍機又包圍日本群島，雙方緊張局勢不斷升溫。日相高市早苗也表示，希望盡早和川普見面。

遼寧號殲15起飛，要繞行沖繩附近海域，中方說，有事先通報日本。

中方人員：「這裡是中國海軍101艦，本編隊將按計畫，實施艦載機飛行訓練。」

日方人員：「這裡是日本116艦，我已收到你的信息。」

但日本防衛大臣小泉氣到不行，稱中方雖有通報，卻講得不清不楚，漏掉關鍵訊息。

日本防衛大臣小泉進次郎：「中共航母遼寧號的艦載機要進行怎樣規模的訓練，或在哪個空域訓練，關於這些具體情報，事先都沒有向日方通報。」

中國外交部發言人郭嘉昆：「在事先收到通報的情況下，為何執意派戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，日方是不是在故意轉移焦點，企圖誤導國際社會。」

中國不但硬拗，解放軍還很中二的發布小泉的諷刺漫畫，上頭還寫著造謠，就在中日緊張關係不斷升溫之際，美國國務院也首度表態，批評中國的行動不利於地區和平穩定，日相高市早苗順勢接球。

日本首相高市早苗：「無論是我前往華府，或是在川普總統出訪海外時見面都可以，我希望儘早與他會談。」

日相高市早苗在國會上表達想盡早舉行日美領袖會談的強烈意願，希望藉由會面，展現美日堅定同盟。

