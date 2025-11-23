中日緊張升溫！中國今起再封鎖黃海海域兩週實施軍事任務
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續升溫之際，中國再度在黃海沿岸大規模軍事動作！大連海事局22日發布航行警告，宣布自今（23）日下午4時起至12月7日下午4時止，於渤海海峽及黃海北部部分水域執行軍事任務，期間禁止船舶駛入，中國近期在黃海頻繁進行實彈射擊，被解讀為對日本、美國及周邊海域局勢變化的訊號。
根據中國海事局公告，此次軍演範圍介於「38-51.7N 121-38.2E、38-34.2N 121-38.2E、38-33.9N 121-07.9E、38-48.2N 121-14.1E」等連線區域，位於遼寧大連市以南、渤海與黃海交界近海，屬中國北方重要軍港及戰略航道，公告並明確指示「禁止駛入」，顯示演訓性質具排他性。
值得注意的是，這並非單一演訓，中國自11月中旬以來連續在黃海多處海域實施軍事演習，包含11月17日至19日期間在黃海中部連續3天、每日24小時進行實彈射擊；11月18日至25日亦在黃海南部連續8天進行實彈射擊，頻率之高、範圍之廣，皆引起國際安全分析關注。
近期中日因國防及涉台議題屢生摩擦，日本首相重申「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈反彈，雙方在外交層面多次互批，民間輿論亦呈現敵意升溫，此時中國在鄰近日本海上活動加劇，被視為戰略示威及對區域力量的施壓手段，而隨軍演連環登場，專家推測中國可能藉北方多點演訓與南海、台海部署呼應，形成「多戰域牽制」格局。後續各國反應仍待觀察。
