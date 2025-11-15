中日緊張升溫 中國發布「黃海實彈演習」警告
日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，不僅呼籲國民近期避免前往日本，中國江蘇省鹽城海事局今天(15日)也發布航行警告，指黃海中部部分海域將於本月17至19日每日0時到24時進行實彈演練射擊，提醒船隻避開公告區域。
據香港01報導，此次黃海中部實彈演習區域接近中韓專屬經濟區(EEZ)重疊海域，戰略敏感性高，可能對日、韓及駐韓、駐日美軍構成潛在戰略壓力。
報導指出，解放軍上次在黃海中部舉行實彈演習是在今年1月4日至6日，為年度聯合軍事訓練的一部分，重點在提升作戰能力。
高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。中國認為這番言論涉及挺台、違反一中政策，要求日本撤回；日方則表示對台立場「並未改變」，持續呼籲台海和平穩定。
其他人也在看
空軍上尉爆飛安醜聞！飲酒違紀全遭女友踢爆
[NOWnews今日新聞]空軍今（14）日傳出漠視飛安、資安與軍紀的重大醜聞，上尉飛官林謙呈遭踢爆家暴、劈腿、偷拍，甚至執勤前酒測未過關，不僅營內飲酒，還違反資安規定、遭司法約詢未通報等多項違紀行為，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
M1A2T最強戰車 像法拉利沒裝電腦
台灣向美軍購最強戰車M1A2T上月成軍，立法院外交國防立委日前考察裝訓部訓練實況，民進黨召委王定宇13日即驚爆，M1A2T竟未採購「戰場管理系統（BMS）」，現場射擊溝通仍用傳統的人聲指揮，出現多輛戰車打擊同一目標的狀況，形容缺了BMS的M1A2T就像「沒裝電腦的法拉利」。陸軍證實未採購美軍的戰場管理系統，未來將規畫納入國內自主研發的指管系統。中時新聞網 ・ 1 天前
空軍七聯隊台東志航基地 驚爆重大軍紀弊案
社會中心／綜合報導空軍七聯隊台東志航基地驚爆重大軍紀弊案。隸屬第44作戰隊的林姓上尉飛官，驚傳不但長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至還「酒駕戰機」F-16被停飛。女友因為發現他劈腿遭毆打，憤而投訴。儘管空軍表示，飛官已記過停飛調職，但立委王定宇痛批，一定要抓出包庇的「最大」長官究竟是誰！民視 ・ 21 小時前
美批准3.3億美元對台軍售 國防部：美售戰機等零附件 提升應處中共襲侵能力
美國國務院已批准一項對台灣軍售案，提供總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件等，這也是新任川普政府首次宣布對台軍售。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
川普重返白宮宣布對台軍售 軍方：有助防衛
[NOWnews今日新聞]美國政府於美東時間13日批准3.3億美元（約102億新台幣）對台軍售案，為F-16戰機及C-130運輸機零附件，這也是川普總統2024年重返白宮後，首度對台軍售。國防部今（1...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
美國政府開門即推百億軍售！售台F-16、C-130、IDF零件 DSCA：助維持戰備
美國政府結束關門狀態後，國務院向國會發出多項軍售通知，其中就包含對台軍售價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的非標準零附件，內容包括F-16、C-130和IDF戰機，美國國防安全合作局（DSCA）強調，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。根據國防安全合作局新聞稿指出，駐美台北經濟......風傳媒 ・ 1 天前
美國最大航艦「福特號」進加勒比海 委內瑞拉軍民備戰
委內瑞拉政府宣布全國軍隊進入備戰狀態，因應「帝國主義威脅」。美國的航空母艦「福特號」已經抵達加勒比海，擔憂局勢持續升溫，哥倫比亞宣布，暫停與美國共享情報，不過美國國務卿盧比歐否認，英國也切斷情報的消息，批評是「錯誤報導」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
整合技術＋模組設計 日本新一代長程反艦飛彈原型曝光
[Newtalk新聞] 日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）近日透過開發海報公開一項新型遠程反艦飛彈計畫的技術細節，強調該模組化飛彈系統整合先進推進、導引與高速資料鏈路，旨在提升日本守護偏遠島嶼與周邊海域的遠距打擊與生存能力。ATLA表示，該研發項目以「模組化、開放式架構」為設計核心，便於未來快速整合新技術並提高任務彈性的調整速度。 據《DEFENCE BLOG》報導，首架原型機自2025財年開始研發，採用小巧且具低可觀測性（low-observable）外形，搭載XKJ301-1渦輪噴射發動機，作為驗證推進、導引與導引頭整合的測試平台。機身內部設有模組化艙室，可根據任務需求替換有效載荷與控制子系統；ATLA文件指出，此一原型是驗證基於「開放式架構」的新型機身概念的重要一步，期望透過此架構縮短未來新技術的整合時程。 圖中展示了日本ATLA提供的模組化飛彈設計概念圖。左側標註了多個可互換模組，包括雙導引頭、紅外線導引頭、幹擾/誘餌單元、光電/紅外線感測器和高功率戰鬥部。中間部分描繪了一個通用的多用途彈體，右側則展示了不同模組組合如何構成反艦、誘餌、偵察和打擊等不同功能的飛彈。 圖：翻攝日本防新頭殼 ・ 1 天前
綠委：銳指系統實用性堪憂
綠委王定宇研判，陸軍所稱M1A2T將使用我國的指管系統，指的就是中山科學研究院的「銳指專案」。該專案是中科院為國軍地面部隊所開發的C4ISR系統的先導生產名稱，欲開發一套整合指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察的指揮自動化系統，讓作戰部隊透過戰術指管平板、電腦或車載系統共享戰場情資，形成共同作戰圖像，並針對敵情，產出威脅評估的戰術指揮管制系統。中時新聞網 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 21 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 7 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 8 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 4 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
普發1萬是誰的功勞？他見最新民調震驚了
[NOWnews今日新聞]財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前