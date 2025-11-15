中日緊張升溫 中國發布「黃海實彈演習」警告

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，不僅呼籲國民近期避免前往日本，中國江蘇省鹽城海事局今天(15日)也發布航行警告，指黃海中部部分海域將於本月17至19日每日0時到24時進行實彈演練射擊，提醒船隻避開公告區域。

據香港01報導，此次黃海中部實彈演習區域接近中韓專屬經濟區(EEZ)重疊海域，戰略敏感性高，可能對日、韓及駐韓、駐日美軍構成潛在戰略壓力。

報導指出，解放軍上次在黃海中部舉行實彈演習是在今年1月4日至6日，為年度聯合軍事訓練的一部分，重點在提升作戰能力。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。中國認為這番言論涉及挺台、違反一中政策，要求日本撤回；日方則表示對台立場「並未改變」，持續呼籲台海和平穩定。