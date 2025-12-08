即時中心／林韋慈報導

日本昨（7）日清晨迅速對外公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，從事發到說明僅不到10小時，反應速度遠快於過去僅有的兩起同類事件。這次也是日本首次公開「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射狀況。當時，中國軍機自航空母艦「遼寧號」起飛，日本航空自衛隊則從那霸基地緊急升空，因應可能的領空侵犯。日本官房長官木原稔也在今（8）日再度回應。







《日本經濟新聞》分析，日本政府此番急於公布細節，被視為意識到國際輿論戰的重要性。在中國近來積極於國際場域批判日本之際，東京方面認為有必要迅速說話、揭露中方具爭議的行動，以免讓中方搶占敘事先機。此次公布節奏極快，自衛隊機兩度遭照射的時間分別為6日下午4時許，以及下午6時至7時左右。相隔僅數小時，防衛大臣小泉進次郎便於7日凌晨2時召開臨時記者會向外界說明。

事件迅速引爆日中雙方互相指責，再度推高緊張氣氛。日本外務省昨（7）日也見中國大使提出嚴正抗議，但中國外交部深夜發布聲明稱「不接受」日方交涉。中國駐日大使館回批，表示大使吳江浩已向日本外務省事務次官船越健裕提出強烈抗議，指控日本自衛隊機「干擾中國軍方訓練」，並稱日方公布內容「完全不符事實」，要求日本「立即停止汙衊並嚴格約束前線行動」。

日本官房長官木原稔今（8）日反駁中方指控，強調自衛隊戰機遭照射時與中方機「保持安全距離」，並不存在中方所稱「嚴重干擾」的行為。木原稔指出，中方雷達照射「已逾越飛行安全範圍」，屬明確危險行為，日方「深感遺憾」，並要求北京確實防止再度發生。他強調，日本未來將在周邊海空域的警戒監視任務上「全力以赴」。









原文出處：快新聞／中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」

