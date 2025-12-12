中日緊張升溫！《南華早報》：川普恐陷入外交兩難

隨著中日緊張局勢升高，川普政府可能正陷入「兩難」。（圖／達志／美聯社）

1名中國分析人士指出，隨著中日緊張局勢升高，川普政府（Donald Trump administration）可能正陷入「兩難」；另1名專家則表示，中日外交僵局能否突破，仍取決於2國是否願意展開直接接觸。

據《南華早報》報導，本週，中日關係持續惡化，看不到緩和跡象。北京方面11日再次發布針對日本的旅遊警示，距離上次發布還不到4週，而此次理由則為8日發生在日本東北近海的規模7.5強震。

同一天，東京方面證實，日本戰機10日在日本海（Sea of Japan／East Sea）上空，與美國具核能力的戰略轟炸機共同飛行，而此事發生在中俄軍機9日於日本領空附近進行聯合巡航之後。

日本防衛省在聲明中表示：「透過此次訓練，日本與美國重申了以行動阻止任何以武力單方面改變現狀的堅定決心，並確認自衛隊與美軍的準備態勢，進一步強化日美同盟的嚇阻與應對能力。」

同時，日本首相高市早苗10日表示，在東京與北京高度緊張的情勢下，她希望能再次與美國總統會晤。高市在日本國會上透露：「我很樂意前往華盛頓，或者若川普總統出訪它國也可以，我希望能儘快會面。」

然而，隨著中日關係急遽惡化，白宮似乎刻意保持距離，美國總統及其內閣官員都未公開表態支持東京，儘管日本是華盛頓最親密的盟友之一。

對此，上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰認為，高市的言論正讓川普「陷入兩難」，「很難判斷川普將如何化解這個難題，也很難預測華盛頓下一步會怎麼做。」他補充，美國的整體戰略仍是「將日本作為西太平洋的棋子」，並稱該地區在戰略上極其關鍵。

廉德瑰續稱，川普「好不容易才與中國簽署貿易協議」，並準備於明年4月訪問北京，因此「無法承擔破壞其辛苦穩定下來的中美關係」。在中日外交緊張下，華盛頓如今難以做出明確動作，避免同時刺激中國或日本。

香港大學「當代中國與世界研究院」（Centre on Contemporary China and the World）博士後研究員范奔（Fan Ben，音譯）則表示，作為日本的緊密盟友，美國「確實在政策溝通與危機管理等領域具備一定影響力。不過，中日關係的穩定並不完全取決於第三方」，其基礎仍在於雙方本身。

中日關係惡化肇因於高市早苗11月7日在日本國會的發言。她表示，中國人民解放軍若對台灣發動攻擊，可能構成日本的「存立危機事態」，這一定位將可能允許日本派遣部隊介入。此外，2國還因6日解放軍遼寧號航母編隊於沖繩附近訓練期間，雙方戰機在空域對峙，而互相指責。

上個月，在川普與中國國家主席習近平通話後不久，川普據報在與高市的電話中敦促她降低對台灣的強硬言論，以避免進一步刺激北京。當時，華盛頓與北京正試圖在明年川普與習近平互訪前穩住雙邊關係，延續貿易戰休兵後的進展。

儘管如此，美國駐日大使格拉斯（George Glass）10日仍在社群媒體上，發布美國國務院發言人的英文與日文聲明，指其在中日戰機對峙事件中表態支持日本。

未具名國務院發言人表示：「中國的行動不利於地區和平與穩定。美日同盟比以往任何時候都更強大、更團結。我們對盟友日本的承諾堅定不移，並就此事及其他議題保持密切聯繫。」8日，2名美國民主黨議員也致函川普，敦促他在處理中國問題時「給予日本更大支持。」

另一方面，《彭博社》（Bloomberg）11日的報導披露，日本前執政聯盟夥伴公明黨黨魁齊藤鐵夫，近期也與中國駐日大使吳江浩會面並多次通話。雖然齊藤鐵夫澄清，日本的國家政策並無改變，但中方僅回應稱「此表態仍不足夠。」

中國政府多次敦促高市早苗撤回其11月7日有關台灣的言論，並重新完整闡述日本在1972年與北京建交文件中的立場。雖然高市近期語氣有所軟化，但她仍不願完全撤回相關說法。

在雙方緊張局勢加劇之際，中日都加強了在國際舞台上的外交努力，以爭取更多國際支持。中國最高外交官王毅近期已與俄羅斯、法國及德國外長會談；日本防衛大臣小泉進次郎10日則與義大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）及北約（Nato）秘書長呂特（Mark Rutte）進行線上會議。

對此，廉德瑰分析，北京在此問題上將維持強硬立場；但若「日本可能在美國勸說下，調整其立場」，局勢仍可能出現變化。

范奔則認為，「無論從歷史還是當前局勢來看，中日間直接且具建設性的溝通與理解，是長期穩定關係的根本要素」。他補充：「外部行為者可以創造機會並提供支持，但真正的緩和與穩固，仍需要雙方透過對話與合作來實現。」

