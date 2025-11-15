中日緊張升溫！對岸發「黃海實彈射擊」警告 總統府：勿成國際社會麻煩製造者

總統府發言人郭雅慧呼籲中國不要成為國際社會的麻煩製造者。資料照。總統府提供



中國、日本關係近日變得緊張，中國外交部領事司14日晚間發布公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」；江蘇省鹽城海事局更發布航行警告，提醒11月17至19日會在黃海中部部分海域將進行實彈射擊。對此，總統府發言人郭雅慧表示，北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，台灣正密切關注，並呼籲中方即刻停止這類不恰當的單邊作為，也不要成為國際社會的麻煩製造者。

日本首相高市早苗日前在國會答辯時提及，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台揚言「要斬高市的頭」，日中已兩國分別召喚了對方大使進行嚴正抗議。

此外，中國外交部領事司在14日晚間發布公告，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，江蘇省鹽城海事局更發布航行警告，提醒11月17至19日會在黃海中部部分海域將進行實彈射擊。

面對中日關係緊張，郭雅慧說，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，台灣正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，台灣期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

