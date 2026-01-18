中日緊張升溫！日媒：陸收緊對日稀土出口審查 要求「追加資料」

中日關係持續緊繃，日本貿易圈人士17日透露，中方針對從中國大陸向日本出口稀土或稀有金屬的企業，推出更嚴格的審查細則，包括關於銷售對象企業與所生產產品等供應鏈等資訊，要求追加提交比以往更詳盡的資料。

中日近期關係跌入谷底。（圖／路透社）

《共同網》報導，這是在本月6日中方加強兩用物項對日本出口管制後，進一步採取的舉措。報導指出，對於尖端技術領域不可或缺的稀土，日方進口耗時恐會變長，工業產品生產可能受到影響。

報導引述消息人士稱，中方要求企業補充資料，需記載的內容包括，第一，稀土最終將用於何種產品；第二，最終銷售對象企業及中間商資訊；第三，在日本生產的產品是否會出口至美國等協力廠商。中方有關部門一再強調，必須提交「準確資料」。

報導表示，中方此前就對兩用物項出口實施管制，根據曝光的清單包括稀土、稀有金屬和電子產品等大量品類。報導稱，中方對於日本首相高市早苗「台灣有事」言論，不斷採取反制措施，並指控高市政府強化防衛能力是「企圖復活軍國主義」。

