中日緊張升溫！池田清彥警告日本「一旦與中國開戰必敗無疑」
[Newtalk新聞] 日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥於 22 日在社群平台（X）提出警告，表示若日本因首相高市早苗的強硬發言而與中國爆發衝突，日本將在戰爭與經貿兩方面陷入危機。他強調，一旦停止貿易往來，日本將面臨嚴重麻煩，而若真的開戰，日本更是「必敗無疑」。
日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論，對此，池田清彥公開表態，直指若日本與中國關係持續惡化，不但貿易將面臨中斷風險，甚至可能因衝突升級而造成無法承擔的後果。他在社群平台 X 上強調，停止與中國的貿易，日本「將面臨相當大的麻煩」，而一旦爆發戰爭，日本更是「必敗無疑」。
池田表示，日本當前的問題在於如何避免這兩種災難同時發生，他指出，中國與日本若撕破臉「沒有任何好處」，因此唯一解法，就是放下高姿態與意氣之爭，以堅韌與持續性的談判方式來維持局勢穩定，他強調這並非退讓，而是一種能確保國家利益的必要策略。
事實上，池田在 16 日便對高市早苗的發言提出質疑，他批評高市以強硬表態博取網路右翼掌聲，沉迷於短暫快感，卻無助於日本的實際利益，更顯示她「完全不懂東亞地緣政治的平衡」，他認為，高市的言論已引發中國不滿，甚至連台灣方面也對此感到困擾。他質疑：「為什麼毫不相干的日本要插嘴？」
在此基礎上，池田於 17 日進一步警告，高市若不儘速道歉，情勢將會持續惡化，他擔憂，若持續刺激中國，可能導致貿易中斷，屆時日本才真正會陷入危險。
同時，池田也批評部分支持高市財政政策的民眾，他認為，這些人即便自身生意失敗，也可能在固有立場驅動下持續支持高市，並將一切問題歸咎於其他國家。他直言，這樣的氛圍極易推動戰爭，而戰爭往往就是在此類情緒助長下開始的。
