中日緊張升溫！謝金河：日本經濟有望再復興

▲中日近期緊漲氣氛升溫，財信傳媒董事長謝金河認為，日本經濟不會垮，可能是日本經濟再復興的另一個起點！（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日近期緊漲氣氛升溫，財信傳媒董事長謝金河近期出訪新加坡，其中有不少台商詢問他「中國使盡全力打壓日本，日本經濟會不會垮？」對此，謝金河認為，日本經濟不會垮，可能是日本經濟再復興的另一個起點！

謝金河表示，中國打擊日本將近一個月，包括禁止中國人到日本旅遊、停止進口日本水產，還加上各種恫嚇，不過日本股市日經指數仍然停留在5萬點上下，如果這是一個指標？影響並不顯著。

謝金河認為，中國恫嚇日本，到目前為止，至少看出日本有幾個韌性！一是日本仍是全世界觀光客最喜歡去的地方，中國觀光客不來，很多國家的觀光客補上來，影響沒有那麼大。而且，中國遊客不來，觀光品質變好，大家更願意來。真正受影響的可能是在日本經營一條龍的中國旅宿業者，還有專營日本線的旅行社。

廣告 廣告

二是中國用來制裁別的國家的稀土，日本商社有𩆜活的商情網，在中國對美國出手前，日本商社早有防備，這點對日本影響不大！巴菲特從2020年買進日本五大商社，而且只買不賣，一定有他的遠見。

三是中國的廉價商品打遍世界無敵手，美國、歐洲都無力抵抗，只有日本是異類。中國的淘寶、蝦皮、拼多多、Temu在日本都使不上力，日本的前10大電商都沒有他們，反而是在地的樂天、Big camera等等。日本人喜歡買好的東西，不是便宜的東西，這點和全世界很多國家不一樣。

第四點最重要的是，中國使力愈大，讓日本解開二戰日本國憲法的第九條綑龍索機會愈大。日本戰敗後，不能擁有軍隊，只能有不超過10萬人的自衞隊，日本不能攻擊別人，只有挨打才能還手，現在中國壓力來了，日本身上的綑龍索會慢慢解開，中國打愈大力，對日本的鬆綁有莫大幫助。

謝金河指出，這些年日本軍工產業非常興旺，他一直非常注意三菱重工，這家公司股價從2181日圓起漲，漲到14015日圓，一拆10，又漲到4699日圓，算算漲幅20幾倍。川崎重工、石川島播磨重工（IHI）也都有10倍速的漲幅。日本軍火出口受管制，這些軍工股大漲特漲，日本防衛廳是大客戶，背後也代表日本悄悄佈建防衛力量！

謝金河認為，任何現象都有作用力與反作用力，中國打日本愈大力，對日本可能帶來更多意想不到的效果！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

重量級ETF大換血 謝金河：重視股價、更重視市值背後的競爭力！

全球「這產業」突飛猛進 謝金河：台灣若能跟上「產業多一隻腳」

明年台股衝上3萬點？謝金河稱台積電是關鍵 提醒選股要下功夫