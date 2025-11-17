中日緊張升溫 賴清德籲北京克制：勿成印太「麻煩製造者」

賴清德總統（中）17日出席國家檔案館開幕，參觀館內展覽時，對於台積電創辦人張忠謀在民國70年向行政院提出的台灣電子業發展藍圖報告端詳許久。（張鎧乙攝）

面對近期中日局勢急遽升溫、北京對日本展開複合式攻擊，引發區域安全高度關注，賴清德總統今（17）日出席國家檔案館開幕典禮時重話直指，中國此舉嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也敦促北京「三思」，展現大國應有的責任，而非成為破壞區域的麻煩製造者。

賴清德表示，中國近來對日本採取的複合式施壓，已對印太安全情勢造成重大衝擊。他強調，區域和平、穩定與繁榮必須回到「以規則為基礎的國際秩序」上運作，中國若持續無視國際規範，反而將加深周邊國家的不安。「我們請中國三思，不要成為印太地區的麻煩、製造風險者。」

賴清德並引用美國駐日本大使的最新公開聲明指出，美方已肯定日本首相高市早苗及國會議員的相關發言，認為有助於強化美日關係，也有助於整體區域和平穩定。「美國都看見日本的努力，我們當然也應該尊重日本的政治運作。」

他呼籲國內政治人物，尤其是在野陣營，對日本的政治議題應抱持尊重態度，不應以負面角度解讀，更不應忽略整個印太局勢的發展脈絡。

