中日緊張及輝達財報前巿場觀望 日股小幅收低

台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙
聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股盤前／輝達加非農數據來襲！美股收跌壓境 台股開盤拚止跌回升
美股週二（18）日全面翻黑，科技股領跌之勢未歇，道瓊重挫近500點、費半指數更大跌2.3%，投資人靜待輝達重磅財報與9月非農就業報告，市場情緒明顯轉趨保守，避險情緒升溫。台今（19）日開盤前，台指期夜盤上漲92點、台積電期貨盤收漲5元，儘管期貨反彈，但在籌碼面與國際利空雙重夾擊下，台股今早能否止穩，備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
盤後籌碼／外資狂倒485億！這檔記憶體淪賣超王 好慘被倒逾9萬張
台股（18）日重挫691.19點，收在26,756點，跌幅高達2.52%，成交金額6,403億元。三大法人合計賣超達710億元，其中外資一口氣大砍485億元，是近期相對大規模，明顯反映對美股走勢不穩與本週輝達財報前的風險控管，導致盤面權值股與金融股同步遭殃，拖累指數全面崩盤。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
輝達公布財報前夕 美股道瓊跌近500點、台積電ADR跌2.3%
AI晶片大廠輝達即將於美國時間週三盤後公布第三季的財報，美國股市週二開盤後賣壓持續擴大，科技股延續前一日的領跌走勢，主要指數全面走弱，道瓊工業指數收盤下跌近500點。（請聽AI報導）。 市場緊盯中廣新聞網 ・ 8 小時前
〈美股盤後〉輝達財報發布前夕 道瓊瀉近500點 連四日收黑
美股週二 (18 日) 血染一片，科技股賣壓延續，市場在輝達即將公布的重磅財報以及本週稍晚將發布、延宕已久的 9 月非農就業數據前，呈現更為謹慎的走勢。鉅亨網 ・ 9 小時前
台股重挫逾691點 金管會喊：台股跌幅在亞股居中
台股18日開低走低，盤中最低跌至26,789點，不但失守2萬7關卡，單日重挫逾658點，創下8月21日以來最大跌點，也是今年第七大、史上第13大跌點。證期局副局長高晶萍18日晚間信心喊話，她指出，台股跌幅在亞股中居中，目前基本面穩健，金管會將持續關注國際情勢變化，適時再祭出相應措施。中時財經即時 ・ 22 小時前
黃金價格一度跌破4000美元大關！ 專家喊免驚：多頭有望5年
元大投信指出，隨著央行購金常態化、全球寬鬆政策延續及地緣政治風險常態化，黃金未來仍具避險與保值優勢，是投資組合不可或缺的一環，根據世界黃金協會對全球央行的調查，這股趨勢或將持續3~5年，有利黃金長期走升。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
跌跌不休！美股四大指數再走黑 台指期盤後逆勢上漲92點
即時中心／林耿郁報導美國科技股泡沫疑慮持續加深，四大指數持續回檔；終場道瓊下跌498點、跌幅1.07%，收46091點；標普五百下跌55點、跌幅0.83%，收6617點；納指下跌275點、跌幅1.21%，收22432點；費半下跌154點、跌幅2.31%，收6551點。民視財經網 ・ 9 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 22 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 7 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 3 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 小時前