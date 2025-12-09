中日緊張只是掩護？邱毅直指「他」是影武者

▲中日緊張只是掩護？邱毅直指「這人」是衝突升高的影武者。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日關係持續緊張，前立委邱毅在臉書發文，提及日本首相高市早苗近期態度轉硬，恐是刻意升高中日緊張，用外部衝突掩蓋內政壓力，甚至點名美國前總統川普才是背後更大的關鍵角色。

邱毅分析，高市目前面臨三大內部矛盾，其一是自民黨內大老對其施壓，甚至有人醞釀逼宮；其二是日本經濟景氣低迷，包括衰退、通膨、日圓貶值與外債問題，她皆無能力有效處理；其三則是自民黨黑金醜聞連環爆，且高市本人也捲入其中，使其民意受到重創。他質疑，高市是否真有能力控制中日關係的升溫，使其維持在可炒作、不失控的戰爭邊緣？他認為，包括麻生太郎在內的自民黨重量級人物，都沒有足夠影響力。但讓他意外的，是川普的反應。

邱毅指出，川普向來喜歡對國際事件公開評論，卻在此次中日爭端中異常低調，同時又發布國安戰略報告、將中國列為頭號敵人，更在文件中多次談及台灣，並簽署《台灣保證實施法》。此外，美國紀念珍珠港事件84週年時，特意淡化日本角色；川普也傳出有意讓日本接手第一島鏈防衛、擴軍經武甚至擁有戰略核潛艦。他認為，這些跡象顯示川普正扮演「影武者」，是推動中日關係緊張升高的幕後黑手，「如果我的判斷沒錯，這起風波的內情將比外界想像的更加複雜。」



