中日緊張對峙！顧立雄：中國是麻煩製造者來源

國防部長顧立雄 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於中日近來緊張對峙，國防部長顧立雄今(19)日呼籲中國不要動則以武力想要解決爭端。這樣不斷軍事擴張，各國都會感覺事態嚴重，會企圖來阻止戰事發生。所以，大家所應該要正視的是，真正的一個麻煩的來製造者來源是中國。

立法院外交及國防委員會今日邀請顧立雄報告並備詢，顧立雄也於會前受訪。

對於中國、日本近日因為日本新任首相高市早苗對於「台灣有事」狀態，在眾議院備詢時表示，有可能成「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。高市談話引發中國強烈反彈，還發動黃海實彈演習，引發東北亞區域緊張。

他說，在這裡還是要呼籲中國不要動輒以武力，想要解決相關的爭端，所以不管是在南海，或者是面對台海或者甚至在整個印太區域，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維。

顧立雄說，如果中國這樣的不斷的軍事擴張，然後對台海來講動輒要武力來併吞的話，各國的這些理念相近的國家都會感覺到事態的嚴重，都會企圖設法來阻止戰事發生，維持區域和平的穩定狀況，維持各國認為應該確保的核心利益。

他說，所以，大家所應該要正視的是，真正的一個麻煩的來製造者來源是中國。

