中日緊張局勢升溫 賴清德籲中國「三思」：勿成麻煩製造者

日本首相高市早苗7日於眾議院接受質詢時，發表「台灣有事」的言論引發中國強烈不滿，中日緊張局勢迅速上升，昨日更派出4艘海警船進入釣魚台海域展開巡航，明顯對日本施壓。今（17）日總統賴清德出席國家檔案館開幕典禮時受訪表示，此舉已經嚴重衝擊印太地區的和平穩定，喊話中國應展現大國風範，勿成為「麻煩製造者」；至於近日前總統馬英九批高市早苗「躁進」，賴清德也呼籲應尊重日本國內政治，不應做負面解讀。

高市早苗提出「台灣有事」一說，表態如果台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權，不過此番言論引起中國反彈，中國外交部14日就公開呼籲中國公民避免赴日旅遊，昨天更派遣四艘海警船闖入釣魚台海域「依法維權巡航」。賴清德表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該克制並三思，展現大國風範，不要成為區域穩定和平的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，對區域穩定的和平繁榮發展才有幫助。

馬英九嗆高市「躁進」 總統籲在野黨：尊重日本國內政治

此外，前總統馬英九日前針對高市所提「台灣有事論」，公開批評是「躁進言行」，認為兩岸問題不應由外國介入。對此，賴清德則回應，美國駐日大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會議員的發言，有助於美日關係的增進與區域和平穩定，呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內的政治，並注意區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

