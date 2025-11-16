中日緊張局勢繼續升級 中國海警船進入「釣魚島」巡航

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗涉台言論引發的中日緊張關系仍在繼續發酵。周日，中國海警發表聲明稱：“中國海警1307艦艇編隊在釣魚島領海內開展巡航，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。” 圍繞這片日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島的島嶼，中日雙方近年已發生多次海上對峙。

日本駐北京大使館尚未就最新事態發展回應路透社的置評請求。

11月7日，日本首相高市早苗在國會表示：如果“台灣有事”，可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”。高市早苗的言論引起北京強烈反彈。中國方面明確表示，高市早苗必須收回相關言論。

周五，中國外交部發布聲明，稱日本領導人“公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險”，提醒中國公民近期避免前往日本。三家中國航空公司也隨即公告，日本航線機票可免費退改。

台灣：偵測到中國的“聯合戰備警巡”

中國聲稱台灣是其領土的一部分，且不排除以武力收取台灣的可能性。台北方面則堅決拒絕北京的主權索求。台灣距離日本領土最近處只有大約110公裡。

台灣國防部周日上午表示，過去24小時內共偵獲30架次中國軍機和7艘艦艇在台海周邊活動。此前一天，台灣國防部表示，中國再度進行了所謂“聯合戰備警巡”，目的是騷擾台灣周邊的空域和海域，台灣方面則派出了軍機和艦艇進行全程監控。台灣方面稱，中國方面的類似巡航行動每個月均會發生數次，是北京持續向台灣軍事施壓行動的一部分。台灣政府也再度重申，台灣的未來只能由台灣人民來決定。

武力援台? 日本民眾意見不一

日本共同社周日發布的一項民調顯示，對於中國攻擊台灣時，日本是否應行駛集體自衛權，日本民眾有著明顯的意見分歧：48.8%的受訪者表示支持，而44.2%的受訪者則表示反對。

同一民調中，大約60.4%的受訪者支持首相高市早苗提出的提高防衛開支的計劃。高市早苗上月在政策演講中承諾，將在本財年度內（截至明年三月）實現國防開支佔國內生產總值2%的目標，提前實現了原本為2027年財政年度制定的目標。

共同社的報道還稱，高市內閣的支持率在本次調查中達到69.9%，較上月上升5.5個百分點。

