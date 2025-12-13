中日緊張延燒韓團？LE SSERAFIM上海簽售因「不可抗力」急喊卡

受到日本首相高市早苗「台灣有事」的言論影響，中日關係持續緊張，包含天后濱崎步等多位日本藝人在中國的活動接連被取消，引發大批粉絲不滿。如今竟然連韓團也受到影響，韓國新生代女團LE SSERAFIM原先預定明（14）天在上海舉辦新專輯簽售會，不料昨日主辦方卻突然宣布因「不可抗力因素」取消活動，令大批粉絲無法接受。

LE SSERAFIM上週才來台灣參加於高雄舉辦的「AAA頒獎典禮」，原本預計本週日要在上海進行簽售活動，卻在開演前兩天臨時停辦。主辦單位MAKESTAR昨日緊急發出公告，稱此次上海的活動因產生「不可抗力因素」，經與多方慎重討論與確認後，不得不作出取消活動的艱難決定。主辦方表示，活動取消他們同樣深感遺憾，並向所有期待已久的大家致以最誠摯的歉意，承諾會繼續努力爭取，在之後的活動中以更好的方式與大家見面。

廣告 廣告

主辦單位緊急發出公告，宣布活動取消。圖／翻攝自MAKESTAR微博

事實上，LE SSERAFIM隊內的宮脇咲良、中村一葉都是日籍成員，由於中方抵制的態度相當強硬，加上這已不是中方首次以「不可抗力因素」為由遭中斷的活動，因此不少網友猜測，兩位成員的身分可能是停辦主因，儘管主辦方已於第一時間說明退款辦法並致歉，不過活動臨時喊卡，還是讓粉絲感到相當失望。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

AAA第二批韓星抵台！舒華聽粉絲吼叫笑場 LE SSERAFIM.IVE全員現身

韓國AAA盛典週末開演倒數！ ALLDAY PROJECT、MEOVV今抵高雄

金唱片首波演出卡司曝光！9組人氣團到齊 1/10大巨蛋登場