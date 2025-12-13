中日緊張延燒韓團LE SSERAFIM Kpop產業憂韓日文化禁令

韓聯社報導，據業內人士今天(13日)透露，近來日益白熱化的中日關係似乎正在影響韓國流行音樂產業。一些擁有日本籍成員的K-Pop團體在中國的活動被迫取消或改期。

人氣K-Pop女團LE SSERAFIM原定14日在上海舉行的單曲簽售會被無預警取消。活動主辦單位表示，活動取消是由於「不可抗力因素」，但並未具體說明原因。

業內人士認為，K-Pop女團LE SSERAFIM的5名成員中有2名日本團員，中日之間的持續爭端很可能是導致活動被取消的原因。

在此先前，男團Close Your Eyes於12月6日在杭州舉行粉絲見面會，但日本籍團員Kenshin並未出席。

在同一天，韓國經紀娛樂公司Incode Entertainment原定在上海舉行的練習生團體粉絲見面會，但活動在開始前幾個小時突遭取消。參與這項活動的團體包含日本籍練習生。

擁有日本成員的K-Pop團體活動遭到中斷，引發韓國流行音樂產業的憂慮。由多國成員組成的團體在K-Pop產業中相當普遍，日本團員更是常見。

一位業界人士表示：「之前看起來，中國對韓國文化的禁令有所放鬆，但現在看來，又出現了對韓日文化的新禁令。」(編輯：許嘉芫)