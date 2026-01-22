中日緊張延燒！日駐重慶總領事至今懸缺 日媒：被陸刁難卡關

中日關係持續緊張，日本官房長官木原稔今天證實，日本駐重慶總領事目前仍處於懸缺狀態，有消息指，中方對新人選「遲遲沒有同意」。

中日關係持續緊繃。（圖／路透社）

《日本放送協會》（NHK）報導，木原稔指出，「懸缺是事實，但這屬於人事事項，這方面不便透露更多細節。」他同時強調，「總領事不在期間，首席領事等人員，將持續負責國人保護等業務，確保不會發生任何影響。」

針對日中關係，木原稔說，「日本與中國的戰略互惠關係仍將全面推進，我們持續努力建立建設性且穩定的雙邊關係。正因日中之間仍存在一些懸而未決的問題與課題，所有層級的溝通都非常重要，日本方面對各種對話保持開放態度。我們將持續注視情勢，並採取冷靜、適切的因應措施。」

報導指出，日本駐重慶總領事高田真里上月調任瀋陽總領事，位子至今懸缺，報導引述日方相關人士透露，在日中關係緊張狀況下，新任總領事派遣恐「尚未取得中國方面同意」。

重慶總領事館是日本在中國大陸設立的6個總領事館之一，其領務轄區為重慶市、四川省、雲南省和貴州省等，主要負責支援在當地經商的日本企業、核發簽證，以及保障日僑安全等事宜。

