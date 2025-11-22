中日緊張影響明年初日中韓領導人會談？共同社：中方已拒絕

日本首相高市早苗（左至右）、中國國務院總理李強以及南韓總統李在明，11月22日於南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）峰會。路透社



由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言，造成日中關係緊張。日本共同社22日獨家報導，關於由日本擔任輪值主席國的日中韓領導人會談，日本原預定明年1月舉行，但已遭中方拒絕。

報導引述多名外交消息人士指出，日本向中韓兩國徵詢明年1月舉行會談的意願，中方因高市「台灣有事」發言，態度強硬。北京當局不僅拒絕明年的日中韓會談，也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。

高市在國會答詢的「台灣有事」發言，引發北京一連串抵制行動，包括呼籲中國公民近期避免前往日本，並暫停日本水產品進口手續。中國外交部20日證實，南韓已收到中方通知，延後原定24日舉行的中日韓文化部長會議。

日中韓3國外長今年3月在在東京舉行會談，就盡早在適當時機舉行領導人會談達成共識。

外交消息人士透露，由於日本的國會日程等因素，今年底之前很難舉辦領導人會談，因此日本私下向中韓徵詢明年1月舉辦的意向。

高市7日在國會眾議院預算委員會會議上答詢時，稱台灣若發生突發事態，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，日中關係急轉直下。

據稱，中國通過外交管道向相關國家告知，由於日本首相未能妥善應對，因此無法應約領導人會談。

若日中韓領導人會談得以如期舉行，預期中國國務院總理李強將訪問日本，有望成為2國關係正常化的契機。

日本打算在明年2月後盡快促成會談。不過，中國明年2月將迎接農曆春節假期，且按慣例3月將召開全國人民代表大會，日程協調工作恐面臨困難。

