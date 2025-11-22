中日緊張影響明年初日中韓領導人會談？共同社：中方已拒絕
由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言，造成日中關係緊張。日本共同社22日獨家報導，關於由日本擔任輪值主席國的日中韓領導人會談，日本原預定明年1月舉行，但已遭中方拒絕。
報導引述多名外交消息人士指出，日本向中韓兩國徵詢明年1月舉行會談的意願，中方因高市「台灣有事」發言，態度強硬。北京當局不僅拒絕明年的日中韓會談，也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。
高市在國會答詢的「台灣有事」發言，引發北京一連串抵制行動，包括呼籲中國公民近期避免前往日本，並暫停日本水產品進口手續。中國外交部20日證實，南韓已收到中方通知，延後原定24日舉行的中日韓文化部長會議。
日中韓3國外長今年3月在在東京舉行會談，就盡早在適當時機舉行領導人會談達成共識。
外交消息人士透露，由於日本的國會日程等因素，今年底之前很難舉辦領導人會談，因此日本私下向中韓徵詢明年1月舉辦的意向。
高市7日在國會眾議院預算委員會會議上答詢時，稱台灣若發生突發事態，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，日中關係急轉直下。
據稱，中國通過外交管道向相關國家告知，由於日本首相未能妥善應對，因此無法應約領導人會談。
若日中韓領導人會談得以如期舉行，預期中國國務院總理李強將訪問日本，有望成為2國關係正常化的契機。
日本打算在明年2月後盡快促成會談。不過，中國明年2月將迎接農曆春節假期，且按慣例3月將召開全國人民代表大會，日程協調工作恐面臨困難。
更多太報報導
驚！全球首例人類H5N5禽流感 美官員：患者已病歿
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
川普下通牒要烏克蘭27日前同意美版和平計畫 英相：歐洲將在G20討論
其他人也在看
烏克蘭國破山河不在 蔡正元暗諷：發本小冊子以為能打贏戰爭？
美國對俄烏戰爭提出28點和平方案曝光，烏克蘭將割讓20％領土，但只收復不到0.5％土地。前立委蔡正元指出，烏克蘭的年輕男人已經快死光了，澤倫斯基不要初版的和平協議，現在要簽末版的和平協議。蔡正元也提到，有人挨家挨戶發本小冊子，以為號召絕不投降就能打贏戰爭！中時新聞網 ・ 15 小時前
和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇
（中央社記者陳彥婷基輔21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容疑涉要求基輔讓步，包括割地與削減軍備，引發烏方高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。中央社 ・ 1 天前
共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
（中央社東京22日綜合外電報導）共同社今天報導，日本政府曾向中國、韓國探詢明年1月進行峰會的可能性，不過已遭到中國拒絕。報導提及，近期日本首相高市早苗「台灣有事」答詢影響至3國合作關係。中央社 ・ 18 小時前
中日關係急凍 中方傳拒絕明年舉行中日韓首腦會談
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，事件持續發酵。日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。中時財經即時 ・ 14 小時前
中赴日54萬張機票遭取消！網曝日本現況：中國人真的變少
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，取消量已高達54萬件。對此，財經網美胡采蘋好奇日本當地的現況，於是發文詢問過去一週有前往日本旅遊的民眾，當地的現況如何？貼文發出後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
以空襲加薩傷亡慘重 停火協議搖搖欲墜
記者賴名倫／綜合報導 卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，以色列空軍19日起空襲加薩地區，釀成嚴重傷亡；儘管武裝組織哈瑪斯批評此舉宛若「屠殺」，不青年日報 ・ 1 天前
把握黃金週末搶曝光 高市4綠委拚版面行程滿
民進黨高雄市長黨內初選各界關注！時程逐漸逼近，週末成為兵家必爭黃金時段，各路人馬行程滿檔，陳其邁市政行程彩繪輕軌車廂，邱議瑩也來了，直言活動多真的有夠忙。林岱樺則是在旗山展開大造勢，許智傑選在今（22）日成立雄中智庫後援會，賴瑞隆雖沒有公開行程，也在臉書PO出介紹鴨肉美食影片搶版面。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
預言中日關係「持續升溫」開戰機率曝 學者建議台灣可做1事
日本首相高市早苗近日在國會的「台灣有事」相關答詢，引發北京強烈不滿，中國祭出暫停日本水產品進口的反制手法，讓中日關係緊繃。旅居美國的學者翁履中分析，這波風波看似貿易衝突，背後其實是一場「非軍事型的極限壓力測試」，在缺乏外力介入的情況下，中日雙方都沒有退讓空間，恐怕還會再升溫一段時間，而台灣可以在這時機做一事。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
南韓「新亭洞殺人案」確定真凶 20年前刑警哽咽曝心境：稍微放下心中重擔
韓國懸案「新亭洞連續殺人案」，在事隔20年後，警方於昨（21）日宣布凶手已經抓到，是一名大樓的管理員，不過他已經身亡。一名當時負責追查該案的刑警尹敬熙接受韓國媒體受訪時說，心中的重擔有稍微放下，但也遺憾兇手無法接受法律制裁。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
中國小動作頻傳！音樂家北京演出遭臨時取消 傳年底前日本藝人被禁
即時中心／林韋慈報導日本首相高市早苗本（11）月的「台灣有事」相關發言，使中日關係降至冰點。中國除了啟動觀光旅遊制裁外，影響更延伸至文化娛樂產業。20日，日本爵士音樂家鈴木良雄（Yoshio Suzuki）原定在北京登台演出，卻在最後一刻被臨時取消。有消息指出，中國各地演出場館陸續接獲通知，今年底前所有涉及日本音樂人的活動恐全面取消，且不得再遞交明年度日本藝人的演出申請。民視 ・ 1 天前
大陸地區不是外國！ 學者批內政部：不得自行修改國家範圍
花蓮富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，她因無法放棄大陸國籍，在8月1日被依《國籍法》解職後，向花蓮縣府提起訴願成功。中正大學教授羅世宏認為，大陸地區不是「外國」，這是法律明文，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義！中時新聞網 ・ 16 小時前
安得烈全國學藝競賽頒獎典禮 弱勢兒少以藝術展現希望之光
安得烈慈善協會第十屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式，22日於中正紀念堂一樓演藝廳隆重舉行。現場氣氛熱烈，來自全國各地的獲獎同學與家人齊聚一堂，共同見證榮耀時刻，也為安得烈學藝競賽十年來的努力與成果寫下新頁。中時新聞網 ・ 16 小時前
高市「台灣有事論」惹怒北京 蔡正元：日本是哪來的膽識
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，引發北京一連串措施制裁，包中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，稱中方將堅決行使《聯合國憲章》賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。前立委蔡正元認為，日本去挑釁中國大陸，是哪裡來的膽識。中時新聞網 ・ 12 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前