中日緊張恐持續一年！林佳龍接受美媒專訪：籲台用「柔性方式」挺日

記者蒲世芸／綜合報導

中日因台海議題爆發的外交衝突，短期內恐怕仍難以平息。台灣外交部長林佳龍在接受美國媒體專訪時坦言，這場因日本首相高市早苗談及「中國若攻台、日本可能出兵」所引發的風波，恐將持續「也許一年」，需要時間才能「穩定下來」 。林佳龍表示，台灣希望中日雙方能找到解方。他強調，升高對立對任何一方都沒有好處，「對北京來說，升高衝突也不符合其利益」。中國外交部截至目前尚未對相關評論做出回應。

林佳龍呼籲台灣可用柔性方式力挺日本。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

台灣成風暴中心

這起爭議起於高市早苗日前提到，日本可能在中國侵台時介入，引發北京強烈不滿，認定她的說法「跨越紅線」，並以經濟與外交手段展開報復。然而，高市並未接受中方要求撤回言論。

廣告 廣告

在這場中日對撞中，台灣反倒相對低調。總統賴清德呼籲北京「展現負責任大國的態度」，暗批中方的報復性反應不利局勢降溫。林佳龍在專訪中透露，他鼓勵台灣民眾持續赴日旅遊、支持日本商品，與中國掀起的退訂潮形成強烈對比。他說，台灣以「柔性方式」表達支持，同時也在「協助情勢降溫」。

台積極推動國際溝通

林佳龍指出，台灣已「集結理念相近國家的代表」共同討論高市言論引發的爭議。雖未點名，但台灣一向強調與美國維持密切溝通。他補充，台灣在事件前後都透過既有管道與多國交流，「並建立起堅實的互信基礎」。

至於對美關係，他則強調，台灣對「川普政府在印太區域安全的承諾毫無疑慮」。外界先前曾質疑川普第二任期的對台立場，尤其他曾說台灣「對於美國的保護應該付錢」、還指控台灣「偷走美國半導體產業」。對此，林佳龍回應對美方仍保持高度信心。

與南非、歐洲、菲律賓關係推進

另外，林佳龍在訪談中提到關於南非代表處爭議一事表示，台灣已提議於明年1月與南非官員會面，處理代表處地點爭端。

同時也將深化與歐洲的合作，尤其在安全、供應鏈與捍衛民主方面；並提到副總統蕭美琴上月才赴布魯塞爾，向「對中更強硬」的歐洲跨黨派議員組織發表演說。林佳龍也提到，台灣希望與菲律賓共同推動「AI資料中心」發展，強化彼此在科技上的合作。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美國靠不住、俄步步進逼！歐洲進行軍備大擴張 加拿大急加入歐國防行列

強勢干政！宏都拉斯總統票數陷膠著 川普警告：別作票否則面臨慘痛後果

南韓酷澎會員資料外洩5個月才發現 消費者陷恐慌！憂住家密碼恐也外流

傳川普要求下台換全家安全 馬杜洛不甩反控美國欲強奪石油資源

