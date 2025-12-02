中日緊張恐持續1年！林佳龍鼓勵台人「柔性」挺日：多去旅遊

日本首相高市早苗「台灣有事」的談話引發中日關係持續緊張，我國外交部長林佳龍近期接受《彭博》專訪時表示，中日兩國的衝突可能還會持續一年左右，台灣方面則希望雙方能找到解決分歧的途徑，同時呼籲國人可以多多赴日旅遊，以「柔性」的方式展現對日本的支持。

《彭博》指出，中國與日本兩國關係急轉直下，整起衝突起源於高市早苗所提的「台灣有事」一說，此番言論成為爭端爆發的核心，中國當局認為已經跨越了紅線，因此展開一系列的經濟與外交報復手段作為反制，不過高市早苗仍然拒絕撤回相關言論。

林佳龍受訪時坦言，高市早苗的言論所引發的緊張局勢，可能需要一年左右才能有所緩和，他也提到，「繼續加劇與台灣相關的摩擦或問題，對任何一方都沒有好處」，而且衝突升級對中國而言也不符合利益，因此我國立場還是希望雙方能夠找到解決分歧的辦法。

林佳龍補充，在爭端爆發前後，台灣也透過既定管道與各國進行溝通，建立堅實的互信基礎。最後更重申了對日本的支持，鼓勵台灣旅客前往日本旅遊、購買日本商品，以溫和柔性的方式展現支持，同時努力緩解目前的局面，讓不斷升溫的情勢能有所改善。

責任編輯／馮康蕙

