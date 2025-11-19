中日緊張情勢升溫 方恩格推測川普態度

日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係緊張。 國際政治觀察家方恩格律師認為，美國總統川普這幾天接受媒體聯訪，沒有提到中日間的衝突，這件事並不是川普本人關心的事情。

方恩格19日在《美國大白話》表示，美國不得不聲援日本，因為日本是美國的盟友。不論是國會議員、國防部、駐日大使，當然都會支持日本，但是要看程度是怎麼樣。國務院的說法沒有那麼積極，川普這幾天有接受媒體聯訪，也沒有提到這件事。

方恩格認為，中日間的衝突，不是川普本人關心的事情，川普還是把焦點放在貿易，也希望全球把重點放在貿易，不太想大家都在討論戰爭。

方恩格也提到，美國駐日大使雖然是川普的朋友，但川普應該不會經常看他朋友在X平台上寫什麼，對川普來說這是小事情。

近期日本首相高市早苗稱台海恐構成「存立危機事態」並可能動武，而中駐大阪總領事薛劍8日以「斬首論」回應，引發關注。美國總統川普上周接受專訪，當主持人提及日本首相高市早苗近期宣稱日本可能介入台海局勢，並詢問北京是否「不是我們的朋友」時，川普反駁說：「我們許多盟友也不是朋友。」

川普當時說：「我們許多盟友也不是朋友。我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國大陸還多。」川普補充，他與中國大陸領導人習近平關係良好，但要與北京維持良好互動，關鍵在於「必須從力量的位置出發」。

