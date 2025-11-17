中日緊張情勢陡升 賴清德籲陸克制：別成區域穩定的麻煩製造者

日本首相高市早苗發表「台灣有事，可能構成存立危機事態」，引起中方強烈不滿，大陸採取實彈軍演、海警巡邏釣魚台、發布赴日旅遊警示、慎思赴日留學等多項反制作為，兩邊緊張關係不斷升高。對此，總統賴清德今（17日）受訪時，呼籲國際持續關注，也呼籲大陸克制、三思，要展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

賴清德今早赴新北市林口出席「國家檔案館開幕典禮」前，就時事議題作出回應。

賴清德表示，中國對日本複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際持續關注，也呼籲中國應該要克制，要展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域和平穩定繁榮發展才有幫助，「我們請中國三思」。

另外，針對在野黨批評高市早苗言論，賴清德表示，美駐日大使公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增進，也有助區域和平穩定；因此，呼籲國內政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內本身的政治，也應該注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

