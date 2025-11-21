中日緊張時刻 台灣挺日！衛福部公告福島5縣食品全面解禁 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

為了日本首相高市早苗的「台灣有事」論，中國與日本近期關係緊張，甚至封殺日本海產，此刻，台灣卻是時隔14年後，全面解禁福島5縣食品，食藥署今（21）日正式公告解除禁令，不再需要逐批查驗、也不再需要出示產地證明及輻射檢測報告的「雙證」制度，全面恢復常態管理。

解禁福島食品，衛福部早有動作，食藥署今年8月29日就預告全面取消針對日本福島食品的進口管制，不但，衛福部長石崇良當時強調，「福島核災十幾年過去了，全世界已認可可以忽略風險」；食藥署署長姜至剛甚至還說「去年有600多萬台灣人赴日本」、「在當地吃得很開心」。

如今預告期60天過去，期間沒有收到任何特殊反對意見，食藥署傍晚正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」。目前全球只剩下中國、韓國、俄羅斯仍限制輸入。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，站在他的立場，同意政府解禁，但仍建議食藥署，食安把關政策是滾動式，並非一成不變，未來如果台、日雙方在邊境查驗，還是有查到福島食品有超標或異常現象的話，就要重新檢討政策。

顏宗海說，解禁之後，相關輻射標準仍維持一致，依據「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100貝克/公斤，福島食品未來也只是恢復當作一般進口食品來檢驗，而銫-134半衰期為二年，銫-137半衰期30年，半衰期長的還是要特別注意。

台灣是在2011年311福島核災之後，開始暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品，2022年才首度鬆綁，改為「有條件輸入」，採取雙證管理，且野生動物肉、菇類等高風險品項仍被禁止；2024年9月再度開放，只要未被日本列為限制流通的品項即可輸入台灣，不過維持逐批檢驗強度。

