中日緊張會影響赴日旅遊意願？最新網路投票2.6萬人意見曝光

日本首相高市早苗先前在國會答辯時的「台灣有事」說法，引發大陸強烈反彈，雙方關係陷入緊張，近日更發生日本自衛隊F-15戰機疑似遭大陸殲-15戰機以雷達照射事件。而根據一份2.6萬人參與、詢問「中日緊張是否影響日本旅遊意願」的網路投票顯示，有38.4%的人稱「沒有影響」、更有26.9%表示「增加日本旅遊意願」。

日本防衛省6日晚間公布，大陸海軍航母遼寧號所屬的殲-15艦載戰機，6日下午在沖繩本島東南方的公海上空，兩度向空中自衛隊F-15戰鬥機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。據悉這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行雷達照射的事實，兩次照射分別發生於6日下午4點32至35分，以及晚間6點37分至晚間7點08分，分由不同F-15探知，雖未造成人員或機體損害，但判定危險性極高。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》8日起以「中日關係緊張，對你的日本旅遊意願是否有影響？」為題發起網路投票，本次投票僅有「中日關係緊張，對你的日本旅遊意願是否有影響？」1題，統計時間為今天起至12日，截至8日晚間10點05分，已有高達2.6萬人參與投票，其中38.4%的人回答「沒有影響」、26.9%「增加日本旅遊意願」、6.3%「減少日本旅遊意願」、13.8%「沒有旅遊計畫」，另有14.6%回答「不知道/沒意見」。

