中日緊張有轉圜？「手插口袋」爆爭議 日媒：劉勁松赴大連安撫日企

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，日方一度派員到北京說明，卻被目擊大陸外交部亞洲司司長劉勁松「雙手插口袋」送客，引發話題，日媒披露，事後劉勁松走訪日系企業安撫，表達「在中國安心經營」的訊息。

劉勁松（穿中山裝者）雙手插口袋，下樓送走金井正彰（左提公事包者）。（圖／翻攝《央視》）

《日本經濟新聞》報導，劉勁松於上月18日在北京與日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰會面後，當天隨即前往遼寧省大連市視察日系企業據點。他聽取企業在大陸營運的相關報告，離開前還與負責人擁抱，營造友好氛圍。

報導分析指，中方目前不希望政治對立延燒至外企在陸生產與銷售，尤其在內需疲弱、外資投資轉趨低迷的情況下，北京更傾向避免對經濟造成二度傷害。報導表示，大陸透過外交管道釋放的「穩企訊號」也持續出現，其中大陸駐日大使吳江浩，上月28日在東京會晤日本經團連會長筒井義信，強調兩國經貿交流的重要性，報導稱這場會面是「中方主動提出」。

不過，文化交流領域仍持續緊張，其中日本知名藝人濱崎步的上海演唱會突遭取消，日娛樂公司「萬代南夢宮控股」上月29日也宣布取消原定於上海舉辦的活動，包含日本偶像團體「桃色幸運草Z」的演出。

