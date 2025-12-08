中日緊張檢驗美態度 台別誤判

近日西太平洋形勢陷入緊張。兩架日本自衛隊F-15戰機在監視大陸航空母艦「遼寧號」演練時遭遼寧號起飛的殲-15T雷達照射，引起日本嚴重抗議。中國則反抗議日本戰機滋擾，嚴重影響中方正常訓練。這是個典型因雙方軍隊過於接近而發生的「擦槍走火」事件。在中國要求日本首相高市早苗收回「台灣有事論」遭拒後，並不令人意外。中國在施壓，日本須謹慎因應，否則形勢將繼續升高。

為何說中國在施壓？因為遼寧號航母是經過宮古海峽到西太平洋海域演練。宮古海峽是第一島鏈的缺口，演練區域雖是公海卻接近沖繩本島。就如同川普派福特號航母到加勒比海是為了施壓委內瑞拉。狙擊毒梟快艇根本用不到航空母艦。

廣告 廣告

為何日本要謹慎應付？因為中國公開將高市的言論定位為「干涉中國內政」與「日本軍國主義復活」。中國如果讓事件淡化，不了了之，等於接受日本軍國主義復活並容許干涉中國內政；因此只要中國逮到機會，就會升高緊張形勢，不會手軟。

日前美國公布2025年版的《國家安全戰略》，強調美軍將強化部署，在第一島鏈任何地點都能阻止侵略，但美軍不可能、也不應該單獨承擔此任務，因此要求「第一島鏈盟邦」允許美軍使用其港口與其他設施、增加國防支出，以及最重要的是投資於「嚇阻侵略」的各項能力。

這段論述讓人恍然大悟，原來高市言論是呼應美國新戰略，所以才會將原本政策模糊的「台灣有事」連結到「集體自衛權」。從這脈絡來看，中國「制裁」日本，就不只是否定高市言論，還有打破美國新戰略布局的意圖。

然而高市政府雖跟著美國劇本走，美國自己卻沒跟上。美媒報導，日本駐美大使曾向川普政府要求加強對東京的公開支持，最後卻只見到美國國務院副發言人以個人名義在X平台上發出1則挺日貼文，令東京大失所望。

為何如此？推論短期是川普不希望激怒中方，破壞他明年4月的訪華計畫；長期則是太平洋兩岸軍力天平已經失衡，美國規畫盟邦阻止中國突破第一島鏈的布局尚未完成，不能讓形勢惡化，只能抑制日本。東京失望，不意外。

那台北會失望嗎？賴總統提出1.25兆元的國防特別預算，還承諾於2030年前將國防經費提升至GDP的5%，這令人擔心同樣是誤判形勢，跟著美國劇本走。然而中國要突破第一島鏈，擋路的可不只是日本。如果兩岸關係遲遲不能改善，台灣F-16V被解放軍殲-16雷達照射的時機就不遠了。而美方最多口惠而實不至。屆時賴政府失望倒也罷了，讓台灣面對戰爭風險，對得起台灣人民嗎？（作者為台灣國際戰略學會執行長）