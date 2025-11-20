中日緊張波及熊貓！曉曉、蕾蕾將返陸 日恐陷「無熊貓」窘境

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，陸媒透露，目前日本境內僅剩的2隻向中方租借的大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」，預計將於明年2月將返回大陸，由於目前正值中日關係緊張，之後日本恐「無熊貓」可看。

「曉曉」與「蕾蕾」。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，「曉曉」與「蕾蕾」目前生活在日本東京上野動物園，預計將於明年2月返中國大陸。今年6月在大陸外交部記者會上，日本《朝日電視台》記者曾提及此事，這兩隻大熊貓若返回中國大陸，屆時日本全國將「沒有大熊貓可以欣賞」。

廣告 廣告

遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋接受《北京日報》訪問時表示，若當前中日關係的緊張情勢持續，中國大陸方面可能不會再向日本租借新的大熊貓，導致日本面臨「無熊貓」的局面。

根據資料，曉曉和蕾蕾於2021年6月23日出生於日本東京上野動物園，是一對龍鳳胎大熊貓，雄性為曉曉，雌性為蕾蕾，母親是旅日大熊貓真真（仙女），父親是比力（力力）‌。報導指出，目前日本社會對大熊貓依賴度高，相關觀光與周邊經濟備受矚目，若無大熊貓恐造成相當損失。

延伸閱讀

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投

MLB/水手成功簽回當家一壘手 拉布拉多犬是關鍵

MLB/不讓李灝宇、莊陳仲敖走！ 2台將進40人名單