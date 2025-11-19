中日緊張致黃海、台海、南海「三海聯動」？ 顧立雄：真正麻煩製造者是中國

國防部長顧立雄2025.11.19赴立法院報告備詢前受訪，談及共艦人員排字「從從容容」是否為對台統戰。郭宏章攝



中國近期對於日本首相高市早苗談及「台海有事、日本有事」等談話不滿，中國駐日外交官嗆「斬首」、解放軍在黃海舉行實彈射擊，引發日中兩國緊張，國防部長顧立雄今天（11/19）呼籲中國不要動則以武力想要解決爭端。這樣不斷軍事擴張，各國都會感覺事態嚴重，會企圖來阻止戰事發生。所以，大家所應該要正視的是，真正的麻煩製造者的來源是中國。

立法院外交及國防委員會今天（11/19）邀請顧立雄報告並備詢，顧立雄在會前受訪。

廣告 廣告

對於中國、日本近日因為日本新任首相高市早苗對於「台灣有事」狀態，在眾議院備詢時表示，有可能成「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。高市談話引發中國強烈反彈，還發動黃海實彈演習，引發東北亞區域緊張，甚至中共在台海「聯合戰備警巡」，同時也在南海進行軍事動作，似乎有「三海聯動」跡象，記者問顧立雄，國防部是否有因應作為。

顧立雄表示，還是要呼籲中國不要動輒以武力，想要解決相關的爭端，所以不管是在南海，或者是面對台海或者甚至在整個印太區域，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維。

顧立雄也表示，如果中國這樣的不斷的軍事擴張，然後對台海來講動輒要武力來併吞的話，各國的這些理念相近的國家都會感覺到事態的嚴重，都會企圖設法來阻止戰事發生，維持區域和平的穩定狀況，維持各國認為應該確保的核心利益。

顧立雄強調，所以，大家所應該要正視的是，真正的一個麻煩製造者，來源是中國。

更多太報報導

高市談「台灣有事」後共軍發動黃海射擊 國防部：視狀況開設應變中心

日相高市提「台灣有事」說 美軍上將：不意外，理解她為何不安

加碼施壓日相收回「台灣有事」言論？ 中國今起黃海南部8天實彈射擊