中日緊張關係下 壽司郎上海連開2店反應熱烈 有人排隊14小時

儘管中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」說陷入緊張，但日媒報導，日本迴轉壽司店壽司郎昨天（6日）在上海同時有兩家門市開幕，盛況空前，還沒到開店時間就有約700組客人排隊等候，其中有人更等了14個小時。這也是壽司郎首度在上海開店。

綜合共同社及朝日電視台報導，儘管中日關係緊張，但壽司郎在中國因CP值高而贏得好評，使上海這兩家新門市同步開業首日就盛況空前。

壽司郎母公司FOOD&LIFE COMPANIES表示，壽司郎是在2021年進軍中國，在廣州開設中國第一家店，之後陸續在北京、蘇州等地展店。

而昨天在中國經濟規模最大的城市上海開業後，壽司郎在中國的開店數即攀升到71家，成為在中國市場擴展的重要一步，今後將繼續在亞洲地區擴大業務。

報導提到，壽司郎在上海新開設兩家門市引發熱烈反應，代表日本迴轉壽司在中國市場的人氣依舊不減。