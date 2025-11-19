中日緊張關係升溫！中國再出招 通報停止日水產品進口

日中關係因「台灣有事」答辯持續惡化之際，中國政府已於今（19）日通知日本政府，將停止日本產水產品進口。消息曝光後，日本國內政界反應分歧，從右翼陣營的「大歡迎」到地方知事公開抵制中國外交官，緊張情勢進一步升高。



根據報導，中國政府19日向日本方面通達，宣布停止進口日本水產。相關細節尚未公布，但消息在東京政界引發高度關注，外界普遍解讀為中國對高市早苗首相「台灣有事」發言的進一步反制。



另一方面，日本保守派政治人物對中國14日發布的「日本旅行自粛令」則持正面態度。日本保守黨代表百田尚樹18日在記者會上表示，「大歡迎，繼續下去最好」，稱中國旅客旅遊習慣不佳，認為減少來日觀光客「大有裨益」。他也支持高市早苗先前在國會針對「台灣有事」的表述，重申「不需道歉、不需撤回」。



同日，經濟安全保障相小野田紀美也就中國的旅行自粛措施表示，日本過度依賴「遇到不滿就施加經濟威壓」的國家本身就是風險。



此外，與自民黨組織連立政權的日本維新之會共同代表、大阪府知事吉村洋文18日點名批評中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上的相關言論「極為不適切」。他強調，如未獲得道歉，將拒絕出席由薛劍主辦的所有活動，並主張應將薛列為「不受歡迎人物」（Persona non grata）並予以驅離。



廣告 廣告

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

