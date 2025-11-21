中日緊張關係！台日以前沒現在這麼好 黃暐瀚提關鍵事件：震驚了日本人

日本首相高市早苗因提及「台灣有事」等言論，引起中國強烈反彈。（翻攝高市早苗X）

日本首相高市早苗因在國會答詢時提及「台灣有事」等言論，引起中國強烈反彈，中日緊張局勢升溫。資深媒體人黃暐瀚昨（20）日晚間po文，指台灣跟日本以前也沒現在這麼好，他也提到變好的關鍵點，是因2011年「三一一大地震」，台灣捐了200億日幣（約40億新台幣），震驚了日本人。

先前高市早苗在國會答詢時提及「台灣有事」，指如果台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權，相關言論曝光後，引起中國強烈不滿，認為這是干涉中國內政，祭出許多政策反擊，讓雙方緊張局勢持續升溫。

廣告 廣告

黃暐瀚昨於臉書po文，提到其實台灣跟日本以前也沒現在這麼好，是因2011年「三一一大地震」後，台灣捐了200億日幣，為世界捐款最多國家，震驚了日本人。「日本人不理解，台灣為什麼對日本這麼關心？這麼好？更不理解為什麼日本政府要礙於『第三國』的外交壓力，從來不敢『感謝台灣』。連週年追思會（2012），都沒邀請台灣的代表上台獻花。」

黃暐瀚表示，後來日本民眾開始自發接力感謝台灣，善待台灣的觀光客，終於在換首相安倍晉三之後，2013年台灣的代表沈斯淳出席追思，而且這年中國就缺席了。「善，可以帶來更多的善；恨，只會讓彼此糾纏。」

不過，黃暐瀚也提到，台灣人不只對日本好，2008年5月，中國汶川大地震發生後，台灣也慷慨捐出70.5億新台幣（15.2億人民幣）前去救援，這個數字比日本三一一的捐款還要更多。最後黃暐瀚強調，「Taiwan can Help！Taiwan is supporting !願善，帶來更多的善，別讓仇恨蔓延。」

更多鏡週刊報導

中共壓迫！日本不向人民幣下跪 她反思：台灣沒有這種決心與覺悟

中國旅日禁令恐造成2.2兆日圓損失？ 日經濟安保大臣犀利回應！網讚：邏輯清楚

校方曬對話證據打臉賓賓哥！再曝奪感謝狀惡行 已報案提告