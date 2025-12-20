中日緊張難解！美國務卿首表態：與雙方合作

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日在在國務院年終簡報記者會上，首度公開評論中日的緊張情勢，稱會與日本保持盟友關係的同時繼續與中國合作。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言陷入緊張，迄今對立加劇已超過月餘，依舊未見緩解跡象。對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日在國務院年終簡報記者會上，首度公開評論中日的緊張情勢，稱會與日本保持盟友關係的同時繼續與中國合作，還開玩笑說「我對中國一直滿好的」。

根據美國國務院官網逐字稿，盧比歐在記者會上闡述川普政府的外交政策，於記者提問環節，有記者詢問盧比歐如何看待近期中日關係緊張局勢，記者進一步強調盧比歐多年來以對中國強硬著稱，是否會譴責中國近期對日本的挑釁行為？

盧比歐則打趣表示，「我認為我對中國一直滿好的」，引發現場一陣笑聲。隨後盧比歐指出，「我認為我們與中國取得了良好的進展」，但盧比歐也重申日本是美國非常親密的盟友。盧比歐表示，中日之間的緊張狀況「早已存在」，「我們理解這是該地區必須平衡的動態因素之一」。

盧比歐強調，「我們堅信能夠繼續與日本保持牢固的伙伴關係，並在這此狀況下，繼續找到與中國、中國共產黨和中國政府之間，開展富有成效的合作方式」。盧比歐說，「中國過去是、現在是、將來也仍將是一個富裕強大的國家，是地緣政治中的重要力量。我們必須與中國保持關係，必須與中國打交道，必須找到雙方可以合作的領域」。

盧比歐表示，目前以及可預見的未來，緊張關係都會存在，但是中美都足夠成熟，可以找到合作的機會，找到彼此關係的平衡點，「我們可以在不損害或以任何方式削弱我們對印太地區夥伴堅定承諾的前提下，做到這一點」。隨後盧比歐列出一長串印太地區夥伴名單，包括日本、韓國、澳洲、紐西蘭、印度等等，還提及美國與柬埔寨和泰國與越南的關係也持續深化發展。

盧比歐的說法，似乎顯示川普政府降低了與中國競爭的緊迫性，華府更多把注意力放在處理西半球的關係以及調解全球的地區戰爭，包括加薩、俄烏、泰柬等等。

