中日緊張！中國宣布重映《賽德克·巴萊》 宣傳海報稱「血戰日寇」

中國對日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，感到不滿，因此向日本祭出多項反制手段，兩國外交關係降到冰點。而中國不僅禁止多部日本電影上映，今(26)日更宣布，將在12月12、13日上映台灣電影《賽德克·巴萊》上下兩部，還在宣傳海報上寫下「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」。

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論後，中日關係持續惡化。而就剛好在此刻，中國宣布將在12月12、13日上映台灣導演魏德聖知名電影《賽德克·巴萊》上下部，這部電影描寫台灣原住民反抗日本壓迫的史詩故事，中方在宣傳海報中寫下「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」。

