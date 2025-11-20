中日緊張！中國遊客不甩政府呼籲？ 中網友批「演員」：太刻意了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，不只呼籲中國民眾暫勿赴日，也宣布封殺日本水產，不過，日本電視台實際上街採訪，卻感覺中國人似乎不甩政府警示，依舊前往日本，而影片轉發至微博，不少中國網友則批這些被採訪的中國遊客「百分百是演員」。

隨著中日關係緊張，中國飛往日本的機票罕見出現退訂潮，衝擊日本旅遊業。不過，日前在微博名為「IT互联网那点事」的粉專，PO出日媒採訪中國遊客的片段，其中有人表示「我覺得日本還是挺安全的」，更喊「無視」，認為國家之間的事交給政治家就好；也有人說「目前還沒有令人擔心的場面，遇到的人都很友好」，紛紛表示不在意政府的呼籲，大多認為日本很安全。

對此，「IT互联网那点事」批，「日本電視台採訪的那幾個中國遊客百分百是演員，就算中國遊客去了，被採訪也是低調，想著來都來了，旅遊完趕緊回去，而不是面對鏡頭侃侃而談。」其他中國網友也紛紛留言，「就是，就算心裡有啥想法，也不會當你日本記者面說出來」、「已經被挖出來了，拿的手機都不是在國內能用的」、「難分真假。畢竟有的日本人連方言都會」、「平民在日本接受採訪都會本能的拒絕吧，還侃侃而談....太刻意了」。

