中日緊張 中國遊客改去韓國 南韓網友反應兩極

因日本新任首相高市早苗公開表態「台灣有事」相關論述，引發中日關係緊張。中國旅遊市場傳出開始大量取消日本旅行團的情況，旅行社湧現退款潮。由於日本行取消，韓國則成為中國人最熱門的替代旅遊目的地，引發韓國網友論壇熱議。

中日緊張，韓國成為中國人最熱門的替代旅遊目的地，不少韓國人持反對態度。其中仍有持正面態度的發言。

南韓政府自9月29日起開放中國團體遊客免簽入境，吸引中國遊客前往。先前已有報導指出，疑似中國遊客在 景福宮石牆邊隨地便溺 ，造成髒亂與引發民眾不滿。隨著更多中國遊客轉向韓國，進一步引發民眾反彈與對公共秩序的討論。

韓國論壇엠엘비파크近期出現多篇討論貼文，關注中日衝突下中國遊客改往韓國旅遊的現象，並引發網友熱議，韓國網友表示「不！別過來，叫你們不要來」、「街道會變得更加吵雜…外國人犯罪自然會增加，而因此造成的損失將完全由市民承擔」、「太羨慕日本了...中國人都不去」、「別來，待在你們國家就好」、「這對日本來說不是一場巨大的勝利嗎？」、「現在去日本旅行應該會變很不錯」、「不要在街道上隨意大小便就好，謝謝」、「如果中國遊客變多，其他國家的遊客就不來了。中國人進來＝環境變得擁擠雜亂」、「漢江上飄揚的五星旗ㅠㅠ」、「既然要來，那就多裝些流動廁所吧」。

也有網友表示「來這裡（韓國）是好事」、「不喜歡（中國人）歸不喜歡，但還是得要賺錢吧」、「韓國有許多人以觀光業維生，在外匯市場壓力大的情況下，大家都在全力吸引更多遊客來」、「現在國家也很不好過，做小生意的人都很辛苦，他們（中國人）願意來還是有點幫助的。只是得規範他們，如果發生輕微案件，可以把人拘留一天，再透過社群媒體散佈出去引以為戒」、「他們來的話，對國家經濟是有幫助的，沒必要無條件反對或排斥」、「其實幫助不大，中國人基本上都去中國人經營的店吃飯、買東西」、「雖然有人不喜歡中國遊客，我覺得反而是難得的機會。如果原本要去日本的中國遊客改來韓國，經濟會立刻活絡起來吧？這不該只用負面角度看。政府限制反中示威與仇中言論，也是基於維持經濟穩定的考量。當然可能有些負面影響，但哪能做到百分之百全是好處的呢？如果拒絕眼前有消費力的遊客，我覺得這不是明智的選擇」。

專門承接赴韓團體旅遊的中國旅行社表示，由於中日之間的政治糾紛，目前中國旅遊局以電話形式要求取消所有赴日團體旅遊。由於日本無法成行，因此許多出行旅客改往其他目的地，其中以韓國和泰國居多。考慮到文化因素，韓國成為首選。

